Neueröffnung: Prominente verraten im Spa ihre Wellness-Träume

2017-02-16T20:57+0100 2017-02-17T00:00+0100

Wellness-Fans sind in Düsseldorf nun um eine Dependance reicher: Gestern Abend eröffnete Vabali Spa am Elbsee in Unterbach.Neugierig auf den neuen Entspannungs-Tempel waren auch Persönlichkeiten aus dem Showgeschäft. Moderatorin und Schauspielerin Nela Lee sagte: "Als Mutter eines fast einjährigen Sohnes weiß ich die kleinen Wellnessmomente im Alltag zu genießen, wie morgens in Ruhe duschen oder ein entspanntes Frühstück mit meinem Mann.