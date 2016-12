später lesen Sylvie Meis Prominenz, die polarisiert FOTO: Endermann FOTO: Endermann Teilen

2016-12-26T18:08+0100 2016-12-27T00:00+0100

Ist ein Show-Star erst einmal in eine bestimmte Sphäre der Popularität aufgestiegen, scheinen seine Einsatzmöglichkeiten unbegrenzt. Ein gutes Beispiel dafür ist Sylvie Meis, die sich zunächst als Fußballer-Ehefrau von Rafael van der Vaart ins Bewusstsein der Öffentlichkeit spielte, mittlerweile eine heiß begehrte Moderatorin im deutschen Fernsehen ist, Werbung für eine Zahnbürste macht und nun auch noch bei der Show "Holiday on Ice", die im Januar Zwischenstopp in Düsseldorf macht, mitmischt.