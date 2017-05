Top Magazin: Promis segeln am Unterbacher See

Das Top Magazin Düsseldorf hisste die Segel zu einer Wettfahrt der besonderen Art. Im Wassersport-Paradies Unterbacher See versammelte die zur Rheinische Post Mediengruppe gehörende Zeitschrift gestern ein paar abenteuerlustige Persönlichkeiten für eine launige Regatta. Und mit Bestlaune trotzten die Teilnehmer dann dem miesen Wetter.

Moderator Mola Adebisi bekannte: "Ich bin vorher noch nie in meinem Leben gesegelt, aber ich freue mich auf die frische Luft und das besondere Ambiente." TV-Kollegin Gülcan Kamps ist seit einem Monat stolze Besitzerin des Sportbootführerscheins und hat seither noch mehr Respekt vor guten Skippern: "Die Prüfung war der Wahnsinn. Pauken, Pauken, Pauken wie in der Schule." Sie sei schon immer gerne mitgesegelt, und die Aussicht, nun selber das Ruder zu übernehmen, sei "einfach wunderbar". Das Gefühl der Unbeschwertheit auf dem Wasser reize sie bei ihrem neuen Hobby ganz besonders. Stefan Adam und Niki Mondt (beide DEG) verteilten sich ebenfalls auf eines der acht Teams. "Ich war vor 20 Jahren das letzte Mal hier", sagte Mondt. Er wollte die zwei Stunden, die er nicht am Schreibtisch sitzen muss, einfach genießen. Henkel-Manager Alexander Pieper (großer Katamaran-Fan) betonte, einfach sehr gerne in der Natur zu sein und Freude am Element Wasser zu haben. Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke ließ sich für seinen Segelschein im Düsseldorfer Hafen prüfen. Sein persönlicher Segler-Traum: "Auf einem großen Schiff gemütlich an Deck liegen und die Seele baumeln lassen." Nur Fortuna-Profi Axel Bellinghausen zog gestern das Festland vor. "Ich stehe lieber an der Reling und schaue den anderen bei der Regatta zu", sagte er lachend. Er aß in der Zwischenzeit die leckeren Schnittchen und freute sich auf die After-Sail-Party. Spätestens bei dieser waren dann gut 150 Gäste versammelt. Darunter waren auch Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki, Fortuna-Spieler Oliver Fink, Katja Schnabel (Hotel Indigo). Zur Beach-Party kamen die Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel, Thomas Höhn (Breuninger), Rolf Sigmund (L'Oréal) und Ex-Karnevalsprinz Christian Erdmann. Für die musikalische Untermalung sorgte die Jazz-Band Marie Mokati. Die Gruppe ist auch Botschafter der Jazz Rally, die vom 1. bis 4. Juni in Düsseldorf stattfindet. Sieger der Top-Magazin-Regatta wurde übrigens das Boot mit dem Team der Destination Düsseldorf. Den zweiten Platz belegte die RP und den dritten die Truppe Areal Böhler. Brigitte Pavetic

Quelle: RP