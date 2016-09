später lesen Vogue Fashion's Night Out Promis und Mode sorgen für volle Kö FOTO: Hans-Jürgen Bauer (5), Anne Orthen (2) Teilen

Twittern







Die Stadt als Bühne, diese Formel dekliniert die Vogue Fashion's Night Out perfekt durch. Mehr als 100 Geschäfte haben bei dem Event am Freitag Abend mitgemacht, und ein so ausgehfreudiges wie mode-interessiertes Publikum hat sich auf den Laufsteg begeben, den die Kö in diesen Stunden darstellt.