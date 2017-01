Kuriosität: Rad wirbt an der Kö für Kölner Verkehrsbetriebe

Die nächste Station der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) ist rund 30 Kilometer von der Düsseldorfer Innenstadt entfernt. Dennoch warb gestern ein Leihrad des Unternehmens Nextbike an der Königsallee für das Nahverkehrsunternehmen aus der Domstadt. Steckt dahinter ein Versehen? Oder sind es die ersten Vorzeichen einer Übernahme der Rheinbahn?

Zumindest Letzteres konnte schnell ausgeschlossen werden. Wie es zu der Werbung in Düsseldorf kommt, konnte die KVB gestern nicht beantworten, da das Unternehmen keinen Zugriff auf die Nutzerdaten hat. "Wir haben in Köln 1460 Räder", erklärt KVB-Sprecherin Gudrun Meyer. Möglicherweise, so eine Vermutung, ist ein sportlicher Radfahrer von Köln rheinabwärts in die Landeshauptstadt geradelt.

Dass Räder in ganz anderen Städten wieder auftauchen, komme hin und wieder vor, sagt Nils Möller, Regionalleiter von Nextbike für Köln und Düsseldorf. Bisher habe das aber immer Düsseldorfer Räder betroffen, die in Köln gefunden wurden. Das ist nicht erlaubt, Kunden müssen in solch einem Fall eine Gebühr für den Rücktransport zahlen. Die Vorort-Recherche von Nextbike brachte dann die Lösung: Jemand hatte in Köln eine KVB-Werbung in Köln abgelöst und in Düsseldorf wieder an einem Rad angebracht. Seit gestern Nachmittag ist das Rad wieder regulär unterwegs.

(jaw)