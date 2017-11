Nikkei Nine

Wenn sich japanische und peruanische Küche vermählen, sind spannende kulinarische Akzente zu erwarten. Bis 2. Dezember will die Capella Bar im Breidenbacher Hof mit solchen außergewöhnlichen Geschmacks-Nuancen aufwarten.

Präsentiert werden die Speisen vom Hamburger Restaurant Nikkei Nine im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, das auch Selektions-Partner des Luxushotels an der Kö ist. Der Düsseldorfer Küchendirektor Philipp Ferber ließ sich für das Pop-up-Restaurant (dieses Konzept gab es auch schon im Vorjahr) von seinem Kollegen Ben Dayag inspirieren. Auch Sushi-Köchin Nao Yamaoka und Chef de Cuisine Holger Rohkohl waren über Wochen in Hamburg, um neue Aromen und Rezepte kennenzulernen. Von Mittwoch bis Samstag gibt es die Spezialitäten.

(go)