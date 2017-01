später lesen Jamie Oliver Restaurants am Flughafen öffnen Teilen

Zwei Lokale des britischen Starkochs Jamie Oliver sollen in Kürze am Flughafen eröffnen. Nach Auskunft von Gastronomieberater Markus Eirund und dem Verkehrsgastronomie-Unternehmen SSP gehen die Betriebe Jamie's Deli und Jamie's Pizza am 11. Februar an den Start.