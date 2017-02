Charity-Aktion: Schauspieler lernen Bazillen lieben

Die Patientenorganisation für angeborene Immundefekte, kurz: dsai, wollte grauer Theorie Leben einhauchen und ließ in Anlehnung an ihren Comic "Immun im Cartoon" einen Zeichentrickfilm für Kinder und Jugendliche produzieren.

Der bringt auf unterhaltsame und dennoch medizinisch korrekte Weise näher, welche Arbeit das menschliche Immunsystem leistet und wie es gegen Eindringlinge kämpft. Prominente Mitstreiterin ist die dsai-Schirmherrin Michaela Schaffrath, die mittlerweile auf eine solide Laufbahn als Theaterschauspielerin blicken kann. In dem Film fungiert sie als Erzählerin. Und sie ist eine gewiefte Netzwerkerin, wie sich bei der Vorstellung in Düsseldorf herausstellte: Um sich versammelte Schaffrath den Moderator Maxi Arland, Schauspieler Dustin Semmelrogge, der gerade im Theater an der Kö auf der Bühne steht, Komiker und center.tv-Moderator Tom Lehel und Schauspielerin Madlen Kaniuth. Sie alle liehen den Figuren ihre Stimme - vom kleinen kranken Mädchen über wuselig-wimmelnde Bakterien und grüne fiese Viren bis hin zu den gutmütigen B-Zellen. In der Kinderklinik des Universitätsklinikums präsentierte ein Teil der Truppe das witzige Werk und verteilte dabei fleißig Plüschtiere wie sie auch in dem Film zu sehen sind.

"Das Thema ist sicher nicht lustig, aber wir haben das Beste daraus gemacht", sagte Schaffrath, die selber zehn Jahre als Kinderkrankenschwester gearbeitet hat. "Ich weiß, worüber ich rede."

Alle schwärmten von dem "wundervollen Tag im Tonstudio" in Mainz. Besonders Semmelrogge, der den bösen Virus und die gute Helferzelle spricht, soll für viel Spaß gesorgt haben. "Ein großes Abenteuer" nannte er die Zusammenarbeit. Auch für Tom Lehel, der Alpha-Anführer der Viren, war das Projekt "eine besondere Herzensangelegenheit". Schützenhilfe erhielten die Künstler, die unentgeltlich mitgemacht hatten, von der dsai-Vorsitzenden

Gabriele Gründl sowie Hans-Jürgen Laws, Oberarzt der immunologischen Ambulanz am Uniklinikum, der das wichtige medizinische Geleit gab. Brigitte Pavetic

Quelle: RP