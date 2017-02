später lesen Marianne Dell Schauspielerin und Lehrerin mit unbändiger Leidenschaft Teilen

2017-02-06T20:47+0100 2017-02-07T00:00+0100

Viele theaterbegeisterte Düsseldorfer erinnern sich noch gerne an die Schauspielerin Marianne Dell, die von 1960 bis 1970 in zahlreichen Rollen am Schauspielhaus unter Karl-Heinz Stroux brillierte, oftmals zusammen mit ihrem 1977 verstorbenen Ehemann und Kollegen Adolf Dell. Für sie stand schon sehr früh fest, dass sie unbedingt zum Theater wollte, "weil ich schon in jungen Jahren förmlich für dieses Metier brannte", erinnert sie sich heute. Doch sie war nicht nur fasziniert von der Schauspielerei, sie hatte zudem auch großes Talent.