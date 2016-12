später lesen Medien Schmid bald neuer Oberaufseher FOTO: Endermann FOTO: Endermann Teilen

Neues Jahr, neue Chefs: Tobias Schmid wird ab Sonntag eines der wichtigsten Ämter in der deutschen Medienlandschaft bekleiden. Als neuer Direktor der Landesanstalt für Medien (LfM) in Düsseldorf beerbt er Jürgen Brautmeier, der sich nach sechs Jahren in dieser Funktion bereits verabschiedet hat.