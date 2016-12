Gut Gemacht: Spende ermöglicht neue Stelle bei Hausaufgabenhilfe

Stiftung Gerresheim Gemeinsam Für die Hausaufgabenhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Gerresheim konnte die Stiftung Gerresheim Gemeinsam eine zusätzliche Nachhilfe- und Betreuungsstelle einrichten.

Das Team um die Leiterin Veronica Borgovan wird seitdem durch Lina Kranhold unterstützt. Möglich gemacht wurde dies in Zusammenarbeit mit der Ilselore-Luckow-Stiftung, die die Finanzierung der neuen Stelle für die ersten zwei Jahre übernimmt. Durch Spenden der Heimatvereine Gerresheimer Jonges und Gerresheimer-Mädchen 1973 konnte darüber hinaus Arbeitsmaterial für die Hausaufgabenhilfe angeschafft werden. Die diesjährige Weihnachtsaktion der Stiftung war der verbesserten Ausstattung der Jugendräume des Gemeindezentrums gewidmet.

Kita Kleiner Planet Die KG Jrön-Wisse Jonges hat anlässlich der Weihnachtsfeier in der Kita Kleiner Planet des Vereins Lebenshilfe in Eller wieder einen großen Spendenscheck abgeliefert. die stolze Summe, die darauf zu lesen ist: 500 Euro. In der viergruppigen Kindertagesstätte ist Platz für 62 Kinder. In den inklusiven Gruppen werden 15 Kinder, davon jeweils fünf Kinder mit Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. Kinder mit besonderem Förderbedarf erhalten in dem Haus Therapien, etwa Logopädie und Physiotherapie.

Taiwodao Bei der Gurtprüfung der Kung-Fu-Kämpfer des Gerresheimer Vereins Taiwodao spendete die Bürgerhilfe Gerresheim500 Euro für Sportkleidung und Ausrüstung für Flüchtlingskinder und andere Bedürftige. Nachdem alle ihre Prüfungen bestanden hatten, übergab Hans Küster die neuen Farbgurte an die Prüflinge. Im Anschluss zeigten die Jugendlichen als Dankeschön eine Kung-Fu-Vorführung.

Martin-Luther-King-Förderschule Enrico de Angelis, Gastronom vom Gerresheimer Restaurant Saltimbocca, hat erneut 30 Kinder von der Martin-Luther-King-Förderschule zu Cosmo Sports eingeladen, um ihnen dort einen schönen Tage zu bereiten und ein Mittagessen zu spendieren. Ein kleines Geschenk gab es auch noch für jedes Kind, das dabei war.

Kinderkrebsklinik Die Mitarbeiter von mehr als 20 Unternehmen auf dem Schwanenhöfe-Areal in Flingern haben 80 Kindern und Jugendlichen in der Kinderkrebsklinik Wünsche erfüllt. Das Unternehmen Linkfluence organisierte die diesjährige "Weihnachtsbaumaktion" in Kooperation mit dem Förderkreis der Kinderkrebsklinik, um den jungen Patienten eine Freude zu machen. Die Schwanenhöfe Grundstückgesellschaft spendete zudem 1000 Euro an den Förderkreis der Klinik, um das Engagement darüber hinaus zu unterstützen.

Eltern im Düsseldorfer Osten 446 mit Süßigkeiten und einem Spielzeuggutschein gefüllte Weihnachtstüten konnten im Osten Düsseldorfs an Eltern aus finanziell schwierigen Verhältnissen verteilt werden. Die Erwachsenen und größeren Geschwister erhielten Drogerie-Gutscheine. Die Ehrenamtler der Gerresheimer Caritas-Diakonie-Sprechstunde gaben Gutscheine im Wert von fast 12.000 Euro aus. Finanziert wurden die Zehn-Euro-Gutscheine durch Spenden, die die evangelische Kirche Gerresheim, die katholische Kirchengemeinde St. Margareta und die Bürgerstiftung Gerricus gesammelt hatten. Die Bürgerstiftung Gerricus gab 7500 Euro dazu. (arc/semi)

Quelle: RP