Tv-Sendung: Stramme Sitzung mit Satire und Sängern

Eine besonnene Mischung aus Tanzgarden, Büttenrednern, Bands und der KG Regenbogen prägte die TV-Sitzung in der Stadthalle, die vor gut 900 Gästen aufgezeichnet wurde. Schön schräg kam Wonneproppen Liselotte Lotterlappen alias Joachim Jung in pinkfarbenem Blazer um die Ecke, ulkte sich durch die Zuschauerreihen und erwies sich dabei als bewährte Stimmungskanone: Mit einem Potpourri aus berühmten Songs wie Jennifer Lopez' "Let's get loud" brachte sie den Saal in Wallung. Die Band Kokolores mit Frontfrau Ursula Strunk übernahm geschmeidig mit ihrem Song für Düsseldorfer Mädchen inklusive Tänzerinnen im Glitzerlook. De Frau Kühne - ein korpulentes Geschöpf - maulte über eine Gesellschaft, "in der der BMI wichtiger ist als IQ". Zudem berichtete sie urkomisch von Sohn Sven in der Pubertät, einen Mathe-Allergiker dritten Grades. Recht sportlich ließ es im Saal die Tanzgarde der Prinzengarde Blau-Weiss angehen. In bewährter Manier flogen ihre Beine und kessen blonden Zöpfchen durch die Luft.