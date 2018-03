Seit 18 Jahren gibt es die Aktion Tour de Menu. An der aktuellen Ausgabe beteiligen sich bis 18. März 62 Restaurants aus Düsseldorf und dem Umland.

Sie bieten Gerichtsvariationen zwischen 25 bis 65 Euro an. In der gehobenen Preisklasse ist das Restaurant Fritz's Frau Franzi vertreten, das jüngst einen Michelin-Stern erhalten hat. Dort kocht Benjamin Kriegel roh marinierte Fjordforelle an Tamarisauce mit fermentiertem Chinakohl und Schwarzwald-Miso.

Bei der aktuellen Ausgabe der Tour de Menu sind 15 Neuzugänge dabei: unter anderem das Gill's in Flingern, Les Halles St. Honoré in Pempelfort und Rob's Kitchen in Unterbilk. Zwölf der 62 Restaurants treten zudem in einer neuen Kategorie an: Beim Quick Lunch bieten Lokale Menüs speziell für die Mittagszeit an. Die Preise liegen dabei zwischen 12 und 18 Euro.

Die Gäste können auch dieses Mal wieder abstimmen, welches Lokal ihnen am besten gefallen hat: www.tour-de-menu.de.

