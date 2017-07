später lesen Neustart in Düsseldorf Trockel-Kunst im neuen Lido im Malkasten FOTO: Anne Orthen FOTO: Anne Orthen 2017-07-04T19:47+0200 2017-07-05T10:55+0200

Der traditionsreiche Malkasten am Hofgarten schlägt in puncto Gastronomie mit dem Restaurant und der Bar "Lido im Malkasten" ein neues Kapitel auf. In enger Zusammenarbeit mit Rosemarie Trockel wurde ein offenes Raumkonzept geschaffen.