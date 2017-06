später lesen Unabhängigkeitstag der USA US-Konsul Keller feiert im Teehaus vor FOTO: Hans-Jürgen Bauer 2017-06-13T20:02+0200 2017-06-14T09:45+0200

US-Generalkonsul Michael R. Keller lud am Dienstag zum traditionellen Empfang anlässlich des 241. Unabhängigkeitstages der USA, der eigentlich am 4. Juli gefeiert wird. Weil der G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg ist, hatte der Konsul den Termin kurzerhand vorverlegt. Von Brigitte Pavetic