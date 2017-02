Mädchen Sitzung Der Funken Blau-Gelb: Uschi lässt die Puppen tanzen

Das Dutzend ist jetzt voll. Uschi Pannenbecker hat nach dem jecken Jubiläum im vergangenen Jahr am Mittwoch zum zwölften Mal die Mädchensitzung der Unterrather Funken moderiert - wie immer mit viel Humor und Bravour. Auch bei der Programmauswahl bewies die Sitzungspräsidentin gemeinsam mit Literat Stefan Buczilowski und Präsident Michael Siebel wieder ein glückliches Händchen. Da passte einfach alles zusammen.

Wo beginnt denn eine Sitzung schon eine Viertelstunde früher als geplant? In Unterrath. Denn die Mädels, wie Pannenbecker sie bezeichnet, von Venetia Alina auch Ladys genannt, waren aus dem Häuschen und ziemlich jeck. Gemäß dem Motto "Wat'n Zirkus" gab es in der Halle des TuS Nord Hunderte von Clowns und jede Menge Zirkusdirektorinnen, die viel Fantasie bei ihren Zylindern bewiesen.

Denn das ist Tradition: Unterrath hat sein eigenes Motto, und die 900 Mädchen jedes Alters setzen es jedes Jahr gekonnt in Szene. Schon Wochen vorher war - wie immer - die Sitzung ausverkauft. Und dann marschierte auch schon der Elferrat, der in diesem Jahr aus 15 Frauen bestand, in den Saal. An der Spitze Uschi Pannenbecker als Zirkusdirektorin ganz in Schwarz mit Pailletten-Frack und Zylinder. Dazu eine silberne Perücke, passend zur silbernen Fliege.

FOTO: Wanninger

FOTO: Wanninger

Ihr Pendant saß im Publikum: Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke, ebenfalls mit Silberhaar, allerdings mit silbernem Zylinder und Glitzer-Jackett. Tochter Patricia Pannenbecker zog hingegen einen Mini-Zylinder vor. Ebenso Barbara Theilen, die in Unterrath ihren 43. Geburtstag feierte, ein Ständchen bekam und Prinz Christian III. selbst den Prinzenorden überreichte.

Und da sind wir auch schon beim Programm. Die Unterrather haben immer was Besonderes. Sie sind nicht auf den Mainstream angewiesen, den es inzwischen in vielen Sitzungen gibt, wo ständig dieselben Künstler auftreten.

FOTO: wanninger

FOTO: wanninger

Und sie legen Wert darauf, dass ihre Eigengewächse brillieren können. Ob Minis, Midis oder Maxis - die kleinen und großen Funken begeisterten mit ihren tänzerischen Darbietungen. Der Favorit der Damen war aber mal wieder der "Funkenflug" - das hauseigene Männerballett. Dabei betonen die Herren, sie wollen lieber Männertanzgruppe genannt werden - zu Recht, perfekt sind sie nämlich nicht. Sie kamen als Urlauber in Hawaii-Hemden und präsentierten anschließend ihre Astralköper - T-Shirts mit Six-Pack-Aufdruck sei Dank.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Bernd Stelter musste diesmal nicht warten, weil er vor dem Prinzenauftritt an der Reihe war. Und mit seinem Trump-Potpourri auf Udo-Jürgens-Melodien hatte er ein Heimspiel. Denn seinen allerersten Auftritt feierte er vor rund 20 Jahren in Unterrath bei der Herrensitzung, wie Uschi Pannenbecker betonte. Stelter bestätigte das und nickte brav wie ein Schuljunge.

FOTO: Andreas Endermann

FOTO: Andreas Endermann

Wolfgang Trepper gehört inzwischen zum Inventar der Mädchensitzung und regte sich über Schlagertexte auf, diesmal von weiblichen Schlagerstars.

Die Swinging Funfares brachten den Saal zum Kochen. Zur Überraschung vieler spielte sogar der ehemalige Chef, CC-Literat Stefan Kleinehr mit. "Das mache ich nur, wenn ich Spaß habe", sagte er. Und da war er in Unterrath genau richtig. Birgit Wanninger

Quelle: RP