Alina Kappmeier: Venetia hat keine Stimme mehr

Nachdem Düsseldorfs Karnevalsprinz Christian III. seine fiese Erkältung gerade überwunden hat, ist nun Venetia Alina erkrankt.

Ein verschleppter Schnupfen schlug ihr dermaßen auf die Stimme, dass Christian Erdmann bei öffentlichen Auftritten in die Bresche springen muss. "Sie ist so erkältet, dass sie fast keinen Ton mehr herausbekommt, und sie muss ihre Stimmbänder nun ein wenig schonen", sagte er der Rheinischen Post. Alina Kappmeier ist zwar bei den Auftritten als Prinzenpaar dabei, aber das Reden übernimmt der Prinz. Am kommenden Wochenende haben sie einen Marathon vor sich: Morgen absolvieren sie sieben Termine, am Samstag 16, und am Sonntag sind sie neun Mal im Einsatz.

(bpa)