2017-02-13T19:31+0100 2017-02-14T00:00+0100

Die "Tour de Menu" startet in Runde 18. Anja Dolfus, Küchenchefin in der "Adress Kitchen & Bar", wird für einen Abend Küche und Kochlöffel mit dem TV-Foodexperten Sebastian Lege teilen. Metzger Peter Inhoven und Sam Keshvari treten im "Ratatouille" an und präsentieren eine Terrine aus frischen Kräutern, Perlhuhn und Morcheln, Steinbutt, Safran und Pistazien. 50 Gastronomen machen diesmal beim kulinarischen Wettstreit (9. März bis 2. April) mit. Das Angebot reicht von deftiger Brauhauskost bis zu experimentellen Sterne-Küche. Preisrichter sind die Gäste, die mit jedem ausgefüllten Stimmzettel ihr Lieblingsrestaurant unterstützen können. Bei der Schlemmerreise durch ausgewählte Restaurants in Düsseldorf und Umgebung sind alte Bekannte und 13 Neulinge dabei - im dicken Menüheft steht auch TV-Koch Dave Hänsel, der in seinem Marktlokal am Carlsplatz ein Vier-Gang-Menü mit Jakobsmuschel an Ashanticrème und Algen-Allerlei auftischt. Zu den Küchenkünstlern, die erstmals vertreten sind, zählen auch Benjamin Kriegel von "Fritz's Frau Franzi", Sternekoch Matthias Hein aus dem "Victorian" und Marcel Schiefer, der in seinem "S-Raum" Brust vom Schwarzfederhuhn serviert.