Jana Ina Zarrella: Weg vom Speck und hin zum Traumbody

Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella war Gast der "Sportzeit Spezial" der Rheinischen Post in der Firmenzentrale in Heerdt. Dort gab sie exklusiv den Vorturner für 29 Mitarbeiterinnen und genau einen Mitarbeiter des Unternehmens.

Bei dieser Gelegenheit machte Zarrella auf ihre neue DVD aufmerksam, die einen Traumbody via Beach-Body-Training in sechs Wochen verspricht. Mit dem Workout in Düsseldorf gab sie einen Vorgeschmack darauf, was Fitness-Fans erwarten dürfen: harte Arbeit und guten Muskelkater. Angeschlagen von einem Virus hatte sie Personal-Trainer Frederik Corth mitgebracht, der kraftvoll mitmachte.

Jana Ina Zarrella ist Mutter von zwei Kindern, vier und acht Jahre alt. "Das Programm habe ich für uns Mütter gemacht. Bei der ganzen Arbeit kommen viele gar nicht zum Sport", sagt die 40-Jährige. "Und Programme für zu Hause sind eine gute Alternative." Sie selber habe das Glück, von Natur aus dünn zu sein, aber auch da komme irgendwann der Punkt, "dass der Körper nur noch wabbelig ist". Sie versuchte es mit Zumba und Pilates, bis ihr eine Freundschaft den entscheidenden Kick für ihr eigenes Programm gab, nämlich die zwischen Fitness-Freak Detlef Soost und ihrem Ehemann Giovanni Zarrella. "Die beiden kennen sich noch aus den Zeiten der Musikgruppe Bro'Sis." Irgendwie sei schnell klar gewesen, dass beide die DVD "Brazilian Body" machen wollten.

(bpa)