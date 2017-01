Freie Zeit: Wie bekannte Düsseldorfer Urlaub machen

Silvester liegt gerade einmal ein paar Tage zurück, und der gewohnte Stress lässt für viele zum Glück noch auf sich warten. Die Schulferien sind noch nicht zu Ende, Staus auf den Autobahnen noch kein Thema, und die Flut an Mails bleibt noch aus.

Die Woche nach dem Jahreswechsel nutzen auch viele Düsseldorfer, um ein wenig zu entspannen oder sich mit voller Kraft in neue Projekte zu stürzen. Ein paar Schnappschüsse von Prominenten der Stadt dokumentieren: Sie haben ein gutes Händchen für atmosphärisch starke Bilder, und dazu geben sie uns Einblick in ihr aktuelles Lebensgefühl.

Werbe-Ikone Coordt von Mannstein etwa macht es sich mit seiner Ehefrau Inge gerne im Strandkorb an der Sylter Royal Austernstube gemütlich. Dazu gibt's bestes Kulinarik-Programm: "Köstlich sind die Schalentiere, die direkt aus den Meerwasserbecken des Betriebes kommen." Das Schöne an Sylt sei: "Der Wind pustet die Gedanken fort. Der Kopf wird frei. Ich liebe die Abwechslung von Ebbe und Flut, wodurch der Strand immer wieder neu geformt wird. Das regt die Fantasie an, stimuliert die Kreativität", sagt von Mannstein. Und das Wichtigste: In den Dünen am Nordstrand funktioniere die Handy-Kommunikation nur eingeschränkt. "Beste Voraussetzung, um abzuschalten und Kräfte zu sammeln für ein vitales neues Jahr."

Star-Friseurin Carine Bartholomés Favorit unter den Holiday-Destinationen ist Dubai. "Gerne verbringe ich dort mit meinem Mann kurz nach dem Jahreswechsel einige Tage zur Erholung und zum Auftanken. Das angenehme Klima in dieser Jahreszeit, die Sonnenuntergänge, den Wechsel von Beach und Metropole, die imposante Architektur und das gute Essen finden wir immer klasse, und das gibt uns Energie."

Schauspieler Patrick Mölleken zog es in die Karibik. "Mein Traumurlaub besteht aus Sonne, Sand und Meer. Dann bin ich glücklich. Zwei Wochen Kraft tanken, und ich bin wieder startklar für alles, was kommt", sagt der Künstler. Und da kommt einiges, wie er verrät: Ab dem 29. Januar etwa ist er mit "Frühling - Schritt ins Licht" im ersten von drei neuen Filmen der erfolgreichen ZDF-Herzkino-Reihe mit Simone Thomalla als Katja Baumann zu sehen.

Schönheits-Ärztin Barbara Sturm grüßt herzlich aus dem Skiort Lech, wo sie mit ihrer Familie ein paar wohlige Tage im Chalet verbringt und den Schnee genießt. Alle Kinder seien dort - ihr Baby und ihre fast erwachsene Tochter Charly. Und auch die Kinder ihres Ehemannes Adam Waldman seien aus Washington angereist. "Wir fahren alle Ski zusammen, frühstücken gemeinsam, haben Lunch oder Dinner, und das ohne Telefon, Computer, Mails. Wir versuchen, komplett abzuschalten und uns zu erholen." Zum Entspannungsprogramm zählen außerdem Sauna, Schwimmen und Massagen und viel Zeit mit den Kindern verbringen, wie Barbara Sturm erzählt.

RTL-Moderator Wolfram Kons wird zum "Frosty Kons", wie er selber amüsiert feststellt. Er habe diese Woche mit seinen kleinen Jungs Wolfi und Leo im Garten aus dem ersten richtigen Schnee des rheinischen Winters einen richtigen "Papa-Schneemann" gebaut. "In den nächsten Tagen werden wir zwischen Eis und heiß, zwischen Rodeln in der Skihalle Neuss und Dschungel bei Tarzan in Oberhausen das neue Jahr begrüßen." In der Ruhrgebietsstadt habe er sich mit seinem alten Kumpel Alexander Klaws verabredet. "Nun werden wir mit allen Cousins und Cousinen meiner Jungs in diesen Dschungel einfallen. Hoffentlich muss ich nicht selber als Silberrücken auf die Bühne", sagt er belustigt. Ab der kommenden Woche moderiert er dann wieder die RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland", und das bedeutet: Schön frühmorgens aufstehen, und zwar um zwei Uhr. "Bis dahin wird mal richtig ausgeschlafen." In den Skirurlaub fährt er mit seiner Familie dann Ende Januar - nach Leogang.

Musicalstar Anna Montanaro beendet gerade ihr Engagement im Münchener Gärtnerplatztheater. Dort spielt sie die Reno Sweeney in Anything Goes. "Für mich ist das der schönste Urlaub: auf der Bühne stehen", sagt Montanaro. Und sie schickt viele Grüße von der Premierenfeier mit ihrem Ehemann und Musicalmanager Maik Klokow an ihrer Seite.

Fußballtrainer und Unternehmer Christoph Metzelder startet ins neue Jahr "bei Wind und Wetter" in der "Stauseekampfbahn" in Haltern am See. Er stemmt den Trainingsauftakt mit der U19 des TuS Haltern. "Am 14. Januar empfangen wir bereits die U17 von Schalke 04 zum Testspiel", freut sich Metzelder, der offenbar immer eine gute Figur macht - ob im Business-Dress oder im Trainingsanzug. Brigitte Pavetic

Quelle: RP