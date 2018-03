Stars Der Woche: Zwei Kläger und ein Überflieger

Im Leben läuft es doch immer auf die eine Frage hinaus: Und, wie war ich? Wir sagen es Ihnen und vergeben mal wieder Sternchen.

"Lerne leiden ohne zu klagen" lautet ein altes Motto unter Nicht-Juristen. Stephanie Peifer hält da gar nichts von. Munter klagt sie vor Gericht seit Monaten mit ihrer Gewerkschaft Verdi gegen nahezu jeden verkaufsoffenen Sonntag in Düsseldorf. Dabei wollen wir an unserem lang ersehnten freien Tag doch so gerne in der Innenstadt shoppen! Manno, Frau Peifer, daher nur: HIIII

FOTO: Hans-Juergen Bauer

FOTO: Hans-Juergen Bauer

Flieger, Grüß mir die Sonne. Diese Woche machte ein echter Überschall-Bomber unfreiwillig in Düsseldorf halt. Der martialische britische Tornado wurde zum Hotspot der Spotterszene. Jetzt ist er wieder weg. Junge, komm bald wieder. HHHHI

FOTO: Marcus Rott/Bundeswehr

FOTO: Marcus Rott/Bundeswehr

Noch einer, der klagt. Der frühere Oberbürgermeister Dirk Elbers. Städtische Beamte sollen Medien durchgestochen haben über mögliche Nebeneinkünfte und Ruhegeld-Rückzahlungen. Wegen der Klage berichten jetzt aber viel mehr Medien, und zwar viel größer als vorher. Dumm gelaufen. HHIII

(tb)