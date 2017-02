später lesen Benrath BEA-Brache: Genehmigung für den Abriss ist da Teilen

Die Anwohner an der Telleringstraße können es - trotz der auf sie zukommenden Großbaustelle - kaum noch erwarten, dass der Abbruch der Gebäude auf der BEA-Brache endlich beginnt. Zuletzt am Sonntagvormittag musste die Feuerwehr zu einem gelegten Feuer in die Fabrikhallen ausrücken. Gestern berichtete Jasmin Kollatsch von der Artemis Development per Mail, dass ihr die Abbruchgenehmigung nunmehr vorliege und das Unternehmen jetzt sehr kurzfristig mit den Maßnahmen beginnen wird.