Benrath: Bei Foxtrott und Walzer hat's gefunkt

Heute vor 65 Jahren haben Anna und Matthias Zumkier aus Benrath geheiratet. Kennengelernt haben sie sich damals bei einer Tanzveranstaltung in Wersten. Von Beate Gostincar-Walther

"Fräuken" nennt Matthias Zumkier seine Frau liebevoll. Wenn sich das jedoch jemand anders erlaubt, wird schnell klargestellt, wer das Recht auf diesen freundlichen Kosenamen hat. Fräuken Anna Zumkier lächelt bei den Erzählungen ihres Mannes. Heute feiern der Düsseldorfer Jong und die gebürtige Urdenbacherin ihre Eiserne Hochzeit: Seit 65 Jahren sind sie verheiratet.

Beim Fest eines Sportvereins in Wersten hat es gefunkt, erinnern sich die beiden. Zur Nachkriegszeit amüsierte sich die Jugend bei Tanzveranstaltungen. Und irgendwo zwischen Foxtrott und Walzer traf der 20-jährige Matthias im Jahr 1946 zum ersten Mal seine Anna, die damals 16 Jahre jung war. "Als er mich zum Tanzen aufforderte, war das wie ein elektrischer Schlag", meint die 84-Jährige strahlend zu ihrer Liebe auf den ersten Blick. "Und dann bin ich ihm fürchterlich auf die Füße getreten", erzählt sie amüsiert. "Sie hatte eine tolle Figur, sah gut aus und war nett angezogen", schwärmt Matthias Zumkier von seinem Fräuken. Das gemeinsame Tanzen klappte dann zwar immer besser; aber bis zur Heirat vergingen weitere sieben Jahre. Anna war zu jung. 1952 gaben sie sich das standesamtliche Ja-Wort. Erst damit war es möglich, einen Antrag auf eine eigene Wohnung zu stellen. Die Wohnungsnot in der Nachkriegszeit stellte beide auf eine harte Geduldsprobe. 1955 konnten sie ihr erstes eigenes Zuhause beziehen: an der Erich-Müller-Straße.

Die Urdenbacherin gesteht, dass sie gerne zur Benratherin wurde. "Ich wollte nicht immer die Anneliese bleiben, so kannten und nannten mich die Urdenbacher", meint die gelernte Näherin. Sie wollte Frau Zumkier sein, und dies gelang ihr in Benrath ganz selbstverständlich. 1954 feierten Anna und Matthias ihre kirchliche Trauung in der Herz-Jesu-Kirchengemeinde in Urdenbach.

Das Erinnerungsfoto zeigt ein strahlendes und gutaussehendes, in elegantem Schwarz gekleidetes Paar. Auf den Traum in Weiß hatte die Braut verzichtet. "Ich wollte das nicht, weil kurz zuvor meine jüngste Schwester tödlich verunglückt war", erklärt Anna Zumkier. Der Verzicht sei ihr jedoch nicht schwer gefallen.

"Du brauchst dich nicht um das Geld zu kümmern, hab ich meiner Frau immer gesagt", erzählt der Matthias Zumkier, der heute noch mit glänzenden Augen von seinem Beruf schwärmt. Trotz einer Kriegsverletzung und einer lebenslangen starken Einschränkung der linken Hand war der Weg vom Schlosser zum Technischen Zeichner und Konstrukteur für ihn goldrichtig. 29 Jahre plante und entwickelte er bei der Firma Schloemann Produkte für Walzwerke. "Er war viel unterwegs und hat viele Überstunden gemacht, ich blieb zu Hause und habe die Kinder alleine großgezogen", sagt Anna Zumkier. Sie sei immer Mutter und Hausfrau gewesen, betont die alte Dame.

1955 kam der erste Sohn zur Welt, zwölf Jahre später der zweite. "Mit 81 Jahren bin ich zum ersten Mal Großmutter geworden, ich dachte schon, es wird nichts mehr", sagt Anne Zumkier und zeigt freudig die Bilder ihres kleinen Enkels. Wenn es ein gemeinsames Hobby für die Eheleute gibt, dann sind es ihre zahlreichen gemeinsamen Urlaube. "Im Winter ging es in die Berge und den Schnee, im Sommer und Herbst in die Eifel", erzählt der begeisterte alpine Skiläufer. Ihre Hochzeitsreise 1954 führte das junge Paar schon ins Zillertal. Dass sie sich immer treu waren, ist für sie die Basis einer guten Ehe. Ein rauschendes Fest liegt am heutigen Tag nicht in ihrem Sinn. "Schon unsere Hochzeit war ja im ganz kleinen Kreis", sagt Matthias Zumkier. Ihren 65. Hochzeitstag verbringen sie in trauter Zweisamkeit und mit einem gemütlichen Restaurantbesuch.

