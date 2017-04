Benrath: Benrather Volkslauf mit Teilnehmerrekord

Bei der 35. Auflage lief Nikki Johnstone vom ART Düsseldorf auf der Halbmarathon-Distanz Streckenrekord. Es gab 1285 Teilnehmer. Von Tino Hermanns

Nikki Johnstone grinste übers ganze Gesicht. Gerade eben war er nach der Halbmarathon-Distanz beim 35. Benrather Volkslauf nach 1:09:52 Stunden ins Ziel gestürmt. Den Streckenrekord auf dieser Distanz hatte der Mann vom ART pulverisiert und mal eben um gut drei Minuten verbessert. "Es war gar nicht meine Absicht, Streckenrekord zu laufen. Aber zwischendrin habe ich mir gedacht: Es läuft gut, ich habe gut trainiert, warum nicht", erläuterte Johnstone. "Ich liebe es, auf Waldboden zu laufen. So war es der perfekte Test vor dem Marathon Ende April."

Der Lehrer an der Internationalen Schule Neuss hatte mehr als sechs Minuten Vorsprung auf den Zweiten, den Belgier Jente Samson, herausgelaufen. "Nach Kilometer eins war ich alleine. Mit angezogener Handbremse kann ich nicht laufen. Entweder Vollgas oder gar nichts. Da habe ich eben den Mann auf dem Führungsfahrrad gejagt", berichtete Johnstone lächelnd.

Ein Lächeln hatten auch alle auf dem Gesicht, die beim Benrather Volkslauf auf der Anlage des LT Düsseldorf Süd waren. So auch der Australier Neil Hawkins und der Tscheche Matusz Liszka. "In unserer Gruppe sind auch Kroaten, Polen und Engländer. Wir arbeiten alle bei Lush Cosmetics in Benrath und wollten einfach mal einen Lauf mitmachen. Richtig trainiert sind wir alle nicht. Als ich über die Ziellinie gelaufen bin, habe ich gedacht, ich bin tot", scherzte Hawkins. Er hatte sich genauso wie seine untrainierten internationalen Laufgefährten nach Zufuhr ihrer normalen Wochenend-Nahrungsmittel (Bier und Zigaretten) schnell wieder erholt.

Der Australier ist zwar in 14 Tagen wieder auf dem Rückweg in die Heimat, aber ihn hat der Laufvirus gepackt. "Ich würde gerne noch mal einen Volkslauf mitmachen, dann aber besser trainiert", sagte Hawkins. In Benrath war er nach 48:04 Minuten und zehn Kilometer Laufleistung als 81. durchs Ziel gekommen. Damit war er mehr als neun Minuten länger unterwegs als Nina Kreisherr. Die Siegerin über 10 km kommt vom LC Uzwil in der Schweiz. Sie war überrascht, wie flach und eben Feld-und Waldwege sein können. Im heimatlichen Alpenland ist sie anderes gewohnt.

Wenn man die Lush-Truppe nach getaner Laufarbeit so entspannt und vergnügt beim Picknick auf dem Rasen sitzen sah, kam man nicht auf den Gedanken, dass ein paar Meter entfernt ein sportlicher Wettkampf tobte, an dem die neue Rekordteilnehmerzahl von 1285 Läufern und Walkern jeglicher Leistungsstärke und Alters teilnahm.

"Wir haben Platz. Jeder findet jeder entspannt ein nettes Örtchen", meinte Lauftreff-Vorsitzender Rolf Pommerenke. So auch Georg Mattheus samt Familie. "Das ist ein tolles Familienevent. Ich bin zehn Kilometer gelaufen, mein Ältester zwei Kilometer und die beiden Jüngsten waren beim Bambinilauf am Start", erklärte Mattheus. Einzig, dass beim Zieleinlauf vier Fotos von ihm gemacht werden konnten, ärgerte ihn. "Da bin ich wohl auf den letzten Metern zu langsam unterwegs gewesen", scherzte er.

Pommerenke und seine gut 100 Helfer hatten wieder ganze Arbeit geleistet. Die Strecken waren ordentlich abgesperrt, der Ergebnisdienst schnell, die Waffeln, der Kuchen und die Grillwürste lecker. Das konnte auch Johnstone bestätigen, denn er wanderte nach seinem Zieleinlauf schnurstracks zum Buffet.

Quelle: RP