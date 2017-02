Benrath: BV-Politiker wegen Maimarkt-Öffnung auf AGB-Seite

Warum die Gewerkschaft Verdi ausgerechnet den Benrather Maimarkt bei ihrer Klage gegen die der Düsseldorfer Sonntagsöffnungen auf dem Schirm hat, kann Melina Schulze, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath (AGB), nicht nachvollziehen: "Der Maimarkt ist eine beliebte Veranstaltung im Düsseldorfer Süden."

Der Grund, warum Verdi unter anderem gegen diese Sonntagsöffnung gerichtlich vorgehen will, ist, dass aus Sicht der Gewerkschaft mehr Besucher wegen der Geschäftsöffnung als wegen des Maimarktes und seinem Angebot in die Benrather Fußgängerzone kämen.

Doch wer will so eine Behauptung wie beweisen oder belegen? "Es gibt keine genauen Besucherzahlen; vor allem wie sollen wir belegen, aus welchem Grund die Besucher kommen", sagt Schulze. Den Maimarkt organisiert die AGB seit 2003, zuvor hatte das Veranstaltungsbüro von Werner Nolden, das auch für die Benrather Bierbörse verantwortlich zeichnet, einen Blumen- und Keramikmarkt acht Jahre bis ins Jahr 2000 veranstaltet. Die ersten Veranstaltungen liefen ohne eine Sonntagsöffnung.

2004 hatte die ABG den ersten Antrag auf Sonntagsöffnung im Mai beantragt - allerdings zur Veranstaltung Home&Garden im Benrather Schlosspark, die inzwischen an die Rennbahn nach Grafenberg gezogen ist, und nicht zum eine Woche später stattfindendem Maimarkt. Ein Blick ins RP-Archiv zeigt, dass zu der Veranstaltung 2007 die Geschäfte sonntags geöffnet hatten.

Auf Betreiben von Andreas Schardt, der für die Grünen in der Bezirksvertretung 9 sitzt, hat das Gremium in seiner Sitzung am Freitagabend einstimmig eine Resolution verabschiedet. In der positioniert sich die Politik an der Seite von AGB-Chefin Schulze: "Wir sollten die Chance nutzen, allen zu zeigen, dass wir als BV 9 hinter der Veranstaltung stehen. Der Maimarkt hat eine hohe positive Ausstrahlung in den Düsseldorfer Süden." Schardt regte zudem an, dass sich die AGB und Verdi demnächst einmal wegen der Streitpunkte zusammensetzen.

(rö)