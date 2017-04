Benrath: Es tut sich nichts am Marktplatz

Es tut sich nichts am Marktplatz

Der Fischhändler kommt nicht mehr, und eine Regelung der Öffnungszeiten gibt es immer noch nicht. Von Birgit Wanninger

Es war gestern wieder ein ganz gewöhnlicher Markttag. Schon früh war Geflügelhändler Ingenbeek vom Niederrhein angereist, und die Kunden standen wie immer Schlange. Denn sie wissen, dass Ingenbeek nur donnerstags kommt, und um die Mittagszeit wieder fährt. Bei Axel Küppers, den Kaffeemann ist immer was los, vor allem bei schönem Wetter. Da ist er so etwas wie eine Tauschbörse für Informationen. Und beim Berliner Imbiss von André Goldenstein mit seiner Curry Wurst herrscht nicht nur zur Mittagszeit Hochbetrieb.

Doch trotzdem bietet der Markt nach wie vor ein trostloses Bild. Mal sind mehrere Stände geöffnet, dann wiederum nicht. Mal ist gähnende Leere, denn es sind keine Kunden unterwegs, die etwas kaufen wollen. Zwar belebt inzwischen der Nussmann alle zwei Wochen mittwochs das Angebot sowie montags und freitags der Hähnchenmann. Doch wer kann sich all die unterschiedlichen Öffnungszeiten merken? Der Stadtbäcker hat dienstags bis donnerstags von 13 bis 15 Uhr Mittagspause, weil der Stand morgens schon um 7 Uhr öffnet, freitags hat er durchgehend geöffnet.

Dann gibt es noch die beiden Blumenstände und den Obst- und Gemüsestand. Letzterer hat täglich, also von montags bis samstags geöffnet, während sein unmittelbarer Nachbar, der Fischstand, seit Januar nicht mehr da ist. Und er wird auch nicht mehr zurückkommen, wie zu hören ist.

Was hat es nicht schon alles für Pläne gegeben. Die Rede ist von der Neugestaltung und Attraktivitätssteigerung des Benrather Marktes. Die neuerliche Diskussion geht nur schon fast drei Jahre. Doch passiert ist eigentlich nichts. Es sollte, so sah es die Planung vor, unter anderem eine Wagenburg gestellt werden. Nichts ist umgesetzt worden. Und eine Regelung der Öffnungszeiten gibt es immer noch nicht. Vom städtischen Marktamt, beziehungsweise dem dafür zuständigen Amt für Verbraucherschutz, sind dazu keine Vorschläge gekommen.

Inzwischen hat sich zwar eine Marktinitiative gebildet. Doch der geht es weniger um die Marktbeschicker, Öffnungszeiten und Angebote. Die Initiative will lieber den Platz schöner gestalten. So soll der Platz zur Cäcilienstraße hin eingegrenzt werden, mit Hilfe von Grünpflanzen, die wenig Wurzeltiefe erfordern, heißt es. Außerdem soll der Platz dort umgeben von Sitzgelegenheiten sein. Eine Dorflinde soll in der Mitte des Platzes stehen. Und darüber hinaus schlägt die Initiative sogar eine Boulebahn mit einer dafür geeigneten Schotterfläche vor.

Diese Vorschläge hat die Initiative vor kurzem Mitgliedern der Bezirksvertretung erklärt. Die Ideen und Vorschläge wurden zwar anerkennend für gut befunden. Doch was die Umsetzung betrifft, da herrschte bei den Bezirksvertreten Skepsis. Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf will erst einmal intern mit den Gremiumskollegen darüber sprechen und einige Vorschläge eventuell vom Gartenamt prüfen lassen.

Quelle: RP