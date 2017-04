Benrath: Garten-Symposium im Schloss

160 Gäste, darunter viele Schloss- und Gutsbesitzer, kamen in die Orangerie. Dort erfuhren sie viel über Pflanzzeiten, die Anordnung von Zwiebeln und die Pflege von Tulpen. Spannend: Eine Hyazinthe kann bis zu 50.000 Euro kosten. Von Beate Gostincar-Walther

Sie gilt mit ihren farbenprächtigen Kelchen als Frühlingsbotin und ist in den Niederlanden eine besonders bekannte Größe: die Tulipa. Ursprünglich stammt die Tulpe genannte Pflanze jedoch aus dem Orient. In unserem Nachbarland löste sie als exquisite Kostbarkeit im Jahr 1634 mit Höchstpreisen die "Tulpenmanie" aus und trieb zahlreiche Spekulanten in den Ruin - darunter keinesfalls nur Blumenhändler. Ein Exemplar kostete damals etwa 4.600 Gulden.

Sabine Mertens vom Landesmuseum Mainz vermittelt den erstaunlichen historischen Hintergrund zu dieser Geschichte. Ihren Vortrag hält sie im Rahmen der Reihe "Historische Gärten und Parks in privater Hand", die das Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland in der Orangerie veranstaltet. Spezielles Thema sind an diesem Wochenende die sogenannten "Gartenschätze unter Tage": Tulpen, Lilien, Dahlien - ein Blütenmeer. Rund 160 Gäste füllen den Saal bis auf den letzten Platz. Sowohl Schloss- und Gutsbesitzer als auch Denkmal- und Landschaftspfleger und Hobbygärtner sind gekommen.

"Ein Garten ohne Blumenzwiebeln ist kein Garten", sagt Michael Dreisvogt von der Stiftung Arboretum Park Härle, während Bilder seiner floralen Rundreise durch die Jahreszeiten vorüberziehen. Anemonen, Hyazinthen, Krokusse, Zierlauch, Ahornstab werden begleitet von launigen Kommentaren und hilfreichen Tipps. "Der Ahornstab wurzelt 40 Zentimeter tief", gibt der Fachmann zu bedenken. Es geht um Pflanzzeiten, die Anordnung der Zwiebeln und manches Erstaunliche, das sich sprichwörtlich um manche Pflanze rankt. Etwa, dass ein Exemplar der Hyazinthe "Midnight Mystik" ihrem Züchter im Jahr 1997 sagenhafte 50.000 Euro einbrachte.

"Bunt ist gut und ich will im Herbst viele neue Blumenzwiebeln setzen", bringt die Besitzerin eines 100 Jahre alten Gutshofes das Thema des Tages auf den Punkt. Ute van Alphen und ihr Mann Lothar aus Krefeld sind ebenfalls leidenschaftliche Gärtner, allerdings mit dem Schwerpunkt Nutzgarten. "Wir pflanzen Obst, Stauden, Gemüse und natürlich Kräuter", zählt die Kräuterpädagogin auf. "Und was wir pflanzen, das essen wir auch, das ist eine Labsal", setzt Ute van Alphen hinzu. Darüber hinaus seien Blüher in ihrem 1.500 Quadratmeter großen Garten angesagt. Schlossherr Uwe Zurhelle hat andere Dimensionen zu bewältigen. Seit 1831 ist das Rittergut Kalkofen bei Aachen im Familienbesitz und damit 390.000 Quadratmeter Grün. Er schätzt die wunderbaren Farben der Blühpflanzen. "Ich habe keine Gärtner und mache selbst das an meinen freien Tagen, dabei helfen mir meine Mieter, das ist großartig", erzählt er. Doris Törkel, Leiterin des Düsseldorfer Gartenamtes begeistert sich für die Tagung: "Ich freue mich riesig, dass sie so großen Zuspruch findet und natürlich auf die Exkursion durch den Schlosspark." Der Parterregarten gibt schon einmal einen Vorgeschmack. Passend zum Thema der Fortbildung strahlen seine Frühjahrsblüher bereits den ganzen Morgen durch die Fenster der Orangerie.

