Kommentar: Klare Vorgaben müssen her

andrea.roehrig@ rheinische-post.de

Wer diesen Sonntag einkaufen will, kann dies nach Herzenslust tun: in der City oder in Hilden - in Benrath nicht. Das Gericht hält den Maimarkt nicht für attraktiv genug, als dass er ohne Sonntagsöffnung genügend Besucher anzieht. Dabei ist klar, dass man nicht von tausenden ins Dorf schwärmenden Besuchern ausgehen kann; das ist nie Ziel des Maimarktes gewesen. Benrath hat ein kleines, aber feines Stadtteilzentrum. Die Politik muss endlich ihre Hausaufgaben machen und eine Lösung mit dem Einzelhandelsverband und Verdi zu Sonntagsöffnungen erarbeiten. Die Leidtragenden sind die Beschäftigten im Handel, die Verdi vermeintlich schützen will. Wenn alle online kaufen, braucht bald niemand mehr Verkäufer

Quelle: RP