Otto-Ohl-Haus in Garath: Mindestens 15 Erkrankte nach Norovirus im Altenheim

Die Norovirus-Welle im Garather Altenheim Otto-Ohl-Haus klingt bereits wieder ab. 15 Erkrankte hatte es auf dem Höhepunkt gegeben. Angehörige werden gebeten, auf Besuche zu verzichten.

Am Donnerstag waren die ersten Verdachtsfälle aufgetreten, die man umgehend dem Gesundheitsamt gemeldet habe, berichtete Vorstandsmitglied Beate Linz gestern im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Freitag sei dann die Bestätigung gekommen, dass es sich um den derzeit grassierenden Norovirus handelt.

15 an Norovirus Erkrankte – darunter sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter – hatte das Altenheim in der Hochphase zu verzeichnen. Zwei Patienten seien wegen ihres allgemeinen schwachen Körperzustandes vorsorglich in ein Krankenhaus verlegt worden. Ihnen gehe es aber schon wieder besser, sagte Linz. Montagmittag seien noch vier an Norovirus Erkrankte gemeldet worden.

Eine Norovirus Infektion ist eine akute Magen-Darm-Erkrankung, die durch das gleichnamige Virus ausgelöst wird. Norovirus zeigt sich durch Symptome wie heftiges Erbbrechen und starken Durchfall. Für kleine Kinder und ältere Menschen kann der hohe Flüssigkeitsverlust bei Norovirus gefährlich werden.

Besuchsverzicht und mehr Hygiene zur Vorsicht

Bis die Einrichtung den Virus ganz losgeworden ist, werden Angehörige gebeten, wenn möglich auf einen Besuch zu verzichten. Ein Zettel an der Eingangstür der Einrichtung weist darauf hin. Es gebe aber, so Linz, kein Besuchsverbot.

Im gesamten Haus gelten zudem höhere Hygienevorschriften und die Gruppenangebote wurden auf ein Minimum reduziert. Diese Vorsichtsmaßnahmen gelten so lange, bis es drei Tage hintereinander keine Neuerkrankungen gebe, erläuterte Linz.