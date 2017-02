Benrath: Netzwerkspiegel sucht Verstärkung

Seit über 20 Jahren gibt es das Magazin nun schon. Momentan fehlt dem Team ein Layouter. Von Marie Dawin

Elf Ehrenamtler und ein gemeinsames Ziel: Die Rettung des "Netzwerkspiegels". Das Magazin ist im Düsseldorfer Süden, hauptsächlich Benrath und Urdenbach, schon seit vielen Jahren fest verankert. Doch seit Kurzem steht das Team vor einem noch ungelösten Problem, denn momentan fehlt der Layouter.

"Solange wir niemanden für das Layout haben, können wir kein neues Magazin rausbringen. Wir suchen jemanden, der technisch fit ist und Spaß an der Gestaltung von Zeitschriften hat. Bei uns ist jeder willkommen", sagt der kommissarische Sprecher Jörg Firnau.

Das Team aus zehn Senioren und einem Studenten befasst sich mit verschiedenen Themen wie Patientenverfügung, Leben im Alltag alter Menschen, aber auch mit Aktuellem. Die gemeinsame Leidenschaft am Schreiben verbindet die bunt gemischte Gruppe. "Wir wollen den Menschen mit dem Magazin helfen und sinnvolle Tipps geben. Die Hilfe zur Selbsthilfe ist für mich sehr wichtig", erzählt die 71-jährige Marlies Bluhm.

Insgesamt gibt es 16 Seiten, die von den Ehrenamtlern einmal pro Quartal gefüllt werden müssen. Damit das funktioniert, ziehen alle an einem Strang. "Unsere Gruppe hat sich gerade neu zusammengesetzt. Momentan entwickeln wir das Konzept. Jeder kann seine Ideen oder Themen einbringen. Zusammen diskutieren wir und entscheiden dann demokratisch, was Potenzial hat", so der 67-jährige Firnau.

Doch nicht nur Mitglieder des Netzwerksspiegels können einen Artikel schreiben, auch Gastbeiträge sind im Magazin gern gesehen, wie er erklärt: "Im Prinzip kann jeder mitmachen, der gerne schreibt. Wir suchen zudem ein bis zwei feste Autoren für das Team."

Renate Rönnau gehört ebenfalls zur Gruppe des Netzwerkspiegels. Besonders gerne schreibt sie über aktuelle Themen im Düsseldorfer Süden. Über Zuwachs in der Gruppe würde sich die Ehrenamtlerin sehr freuen: "Es wäre doch schade, wenn es das Magazin nicht mehr geben würde. Wir hoffen, dass es schnell weitergeht." Das findet auch Jurastudent Dwayne Bach. Der 22-Jährige ist schon seit 2008 dabei: "Nach einem sozialen Praktikum bin ich hier geblieben. Die Arbeit gefällt mir, ich schreibe über viele Themen."

Wer sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit als Layouter oder Autor interessiert, kann sich bei Jörg Firnau unter firnau@arcor.de oder bei Margit Risthaus unter Tel. 9963933 melden.

Quelle: RP