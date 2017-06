Benrath: Schloss-Skulpturen werden saniert

Bereits seit Ende Mai findet die Ausstellung des Künstlers Aljoscha im Benrather Schloss statt. Doch die mit einer Plastiktüte bedeckte Gartenskulptur zählt nicht zu den zahlreichen Kunststücken. Von Marie Dawin

Kunst oder nicht Kunst? Das fragen sich zurzeit zahlreiche Besucher des Schlossparks. Denn die historische Skulptur der Blumengöttin Flora wird zurzeit von einer großen Plastiktüte bedeckt.

Doch wer denkt, sie wurde aufgrund der aktuell laufenden Ausstellung des ukrainischen Künstlers Aljoschas umdekoriert, liegt glatt falsch. "Zurzeit werden die Figuren restauriert. Bei der Sanierung wird der Schmutz entfernt und einige Stellen werden ausgebessert", sagt der Wissenschaftliche Vorstand der Stiftung Schloss und Park Benrath, Stefan Schweizer.

Mit den Löwen, direkt vor dem Schloss, seien die Mitarbeiter bereits fertig. Jetzt folgen die restlichen Skulpturen. Der Plastikbeutel sei also nur für den vorübergehenden Schutz der Blumengöttin gewählt worden. "Unter anderem muss die Stein-Ersatzmasse abdichten und eine Zeit trockenen. Sie dürfen nicht nass werden, deshalb die Tüten. "Bis zum Lichterfest am Freitag, 30. Juni, werden aber alle Figuren wieder in voller Schönheit zu sehen sein", erklärt er.

Die Vorbereitungen für die musikalischen Veranstaltungen laufen im Übrigen auf Hochtouren. Dafür müssen auch einige der futuristischen Kunstwerke aus Aljoschas Ausstellung "The Gates of the Sun And the Land of Dreams" ihrem Platz im Corps de Logis zeitweise weichen. "Für das Lichterfest werden die Skulpturen zunächst aus dem Schlossgelände entfernt - sowohl drinnen wie auch draußen. Nach der Großveranstaltung kommen sie aber wieder zurück an ihren alten Platz", sagt der Wissenschaftliche Vorstand.

Doch eines der ausgefallenen Kunstwerke aus einem Drahtgerüst, Acryl und Silikon, muss schon vor Ende der Ausstellung seinen Platz endgültig verlassen. Denn die pinke, skurrile Skulptur, die seit Ende Mai den Spiegelweiher ziert, wird in den nächsten Tagen abgebaut.

"Die denkmalrechtliche Erlaubnis läuft leider ab. Daher wird die farbenfrohe Figur nach mehr als einem Monat nun entfernt", erklärt Stefan Schweizer. Die übrigen Exponate sind aber wie geplant noch bis Sonntag, 17. September, zu sehen.

Zunächst steht im Schloss aber das große Lichterfest am Freitag, 30. Juni, an. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Tickets gibt es auf www.schloss-benrath-lichterfest.de . Es werden rund 10.000 Besucher in Benrath erwartet.

Quelle: RP