Benrath Tango tanzen auf dem Benrather Marktplatz 2017-05-03T18:07+0200 2017-05-04T00:00+0200

So mancher Besucher, der am Wochenende Benrath einen Besuch abstattet, mag glauben, dass es sich bei dem großen freien Platz im Zentrum um eine Parkfläche handelt. Der vor einigen Wochen in die Erde eingelassene Poller an der Platz-Einfahrt von der Sistenichstraße, der oft gar nicht hochgefahren ist, hat nicht wirklich vieles verbessert. Auch am Sonntag war die Fläche wieder vollgeparkt. An die 30 Fahrzeuge hat Bezirksvertretungsmitglied Richard F. Wagner (Grüne) gezählt.