Benrath: VfL Benrath enttäuscht im Testspiel

Gegen die U19 der Sportfreunde Baumberg reichte es nur zum 1:1. Trainer Frank Stoffels kritisiert, dass sich nach einer frühen Führung Zufriedenheit auf dem Platz breitmachte und das Team langsam spielte. Die Abwehr agierte solide. Von Helmut Senf

1:1 haben sich die Landesligakicker vom VfL Benrath und die U19 der Sportfreunde Baumberg in einem Testspiel getrennt. "Ein enttäuschendes Ergebnis", wie Benraths Trainer Frank Stoffels unumwunden einräumt. "Wir wollten diese Partie unbedingt gewinnen." Vielleicht lag es am zu guten Start. Tim Stemmer brachte die Hausherren früh in Führung, als er nach Zuspiel von Linus Appiah gewohnt quirlig in die Spitze startete und das Leder am Gästekeeper vorbei ins Netz spitzelte (8.). "Dann hat sich irgendwann Zufriedenheit auf dem Platz breit gemacht", kritisierte der VfL-Coach seine Formation. Vor allem im Spiel nach vorn tat sich wenig.

Stoffels: "Wir haben grundsätzlich zu langsam gespielt." Die Nachwuchstalente des SFB fanden bei Benrather Gegenstößen immer wieder zur Ordnung in der Defensive. Immerhin: Die eigene Abwehrarbeit erwies sich als solide. "Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und dem Gegner nicht viele Möglichkeiten zugelassen", resümierte Stoffels. In der Innenverteidigung zeigte sich Zugang Herve Diankanu als umsichtiger Ersatz für den verletzten VfL-Kapitän Swan Oehme. Lediglich einmal patzte die Hintermannschaft der Schlossstädter kurz nach dem Seitenwechsel, als SFB-Angreifer Irfan Nebi aus fünf Metern freistehend per Kopfball der Ausgleich gelang (56.).

Am Sonntag ist der Landesliga-Absteiger 1. FC Wülfrath zu einem freundschaftlichen Kräftemessen an der Karl-Hohmann-Straße zu Gast. Anstoß ist um 15 Uhr. "Ein spielstarker Gegner", wie Stoffels die wiederaufstiegs-ambitionierten Wülfrather bezeichnet. Der VfL will die vorletzte Testpartie dazu nutzen, erneut möglichst viele Akteure auf den Platz zu bringen. "Es wird gewisse Blöcke geben", verrät Stoffels zur Formation.

Von einer Stammelf könne allerdings noch nicht die Rede sein. Bestens vorbereitet sollten sich die Benrather spätestens am Sonntag, 5. März präsentieren . Dann findet das erste Punktspiel nach der Winterpause beim direkten Mitabstiegskandidaten VfL Jüchen-Garzweiler statt.

Durch die aktuellen Zugänge sei der VfL-Kader qualitativ gewachsen, behauptet Stoffels. Herve Diankanu wird als Abwehrstabilisator für längere Zeit anstelle von Oehme (Wadenbeinbruch) die Defensive dirigieren müssen. "Er ist kopfball- und zweikampfstark", lobt Stoffels den 19-Jährigen.

Als Alternative für die linke Abwehrseite steht Yusuf Kaya zur Verfügung. Ihn zeichnet - so Stoffels - ein unbändiger Wille aus. Im Angriff soll Paul Hoffmeister die Torflaute beenden helfen. Dem Zugang, der beim bislang einzigen Testspielsieg des VfL gegen den Oberligisten SF Baumberg zwei Treffer markierte, mangelt es jedoch aufgrund von Oberschenkelproblemen noch an Fitness. Für frischen Angriffswind kann zudem Pascal Peponis sorgen, der jedoch ebenfalls noch Trainingsrückstand aufzuholen hat.

Neuerdings greift das Trainer-Trio Stoffels / Sven Otto / Michael Surek zwecks Trainingsoptimierung auf das Mittel der Videoanalyse zurück. Im Besprechungsraum werden mit den Kickern aufbereitete Sequenzen von Spielaufzeichnungen besprochen. "Da kann jeder Spieler sehen, was er gut gemacht hat und was es zu verbessern gilt", erklärt der Benrather Übungsleiter.

