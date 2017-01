Benrath: VfL Benrath will den Teamgeist stärken

Im Restprogramm der Rückrunde steht der Klassenerhalt im Vordergrund. Gemeinsame Frühstücke und Mannschaftsabende sind geplant. Trainer Stoffels hofft, dass bei Torjäger Sascha Willms endlich der Knoten platzt. Von Helmut Senf

Voller Zuversicht waren die Kicker vom neu formierten Landesligisten VfL Benrath in die Saison 2016/17 gestartet. Trainer Frank Stoffels stand als Nachfolger von Frank Moeser ein stark veränderter Kader zur Verfügung. Von den erfahrenen Stammkräften war lediglich eine Handvoll Akteure geblieben. Mit der neuen und deutlich verjüngten Formation glückte den Schlossstädtern ein unerwartet erfolgreicher Saisonstart.

Nach sechs Partien standen neun Punkte zu Buche. "Wir hatten nur eine Niederlage - und zwar gegen den jetzigen Tabellenführer DSC 99 - hinnehmen müssen", erinnert sich Trainer Stoffels an den Saisonstart. Selbst nach neun Spieltagen lag der Traditionsclub mit zwölf Zählern voll im Soll. Dann allerdings folgte eine Niederlagenserie von vier Begegnungen. Zur Winterpause belegt der VfL mit Tabellenrang 15 den Relegationsplatz. "Wir haben uns zu viele individuelle Fehler im defensiven Bereich erlaubt", lautet des Trainers Analyse-Ergebnis. Zudem konnte eine Treffer-Flaute von Torjäger Sascha Willms nicht aufgefangen werden. Personelle Ausfälle erschwerten die Lage. Beim Rückrunden-Restprogramm ab März steht für die Benrather - wie schon in den vergangenen beiden Meisterschaftsrunden - der Kampf um den Klassenerhalt im Vordergrund.

Während der Vorbereitungsphase setzt das inzwischen um Michael Sureck als zweitem Co-Coach erweiterte Trainerteam auf eine Verbesserung der mannschaftlichen Geschlossenheit. "Wir können im Abstiegskampf nur bestehen, wenn wir zu hundert Prozent als Team auftreten", weiß Stoffels. Für Egomanen sei in der Aufstellung kein Platz.

Teambildende Maßnahmen wie gemeinsame Frühstücke und Mannschaftsabende sollen das Wir-Gefühl weiter stärken. Stoffels: "Wir müssen noch enger zusammenrücken." An Rückhalt durch die Vereinsführung fehle es nicht. "Michael Sonnenberg als Vorsitzender und Michael Mey als Abteilungsleiter halten Trainerteam und Mannschaft den Rücken frei und machen wirklich alles, was möglich ist", betont der VfL-Übungsleiter.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass knapp zehn Vereine in der Landesligagruppe 1 ums Überleben kämpfen. "Für Schlusslicht Bayer Dormagen und den Vorletzten TV Kalkum-Wittlaer wird es wohl besonders schwer werden", sagt Stoffels. Die direkten Mitabstiegskonkurrenten des VfL sind 1. FC Viersen, 1. FC Mönchengladbach, VfL Jüchen-Garzweiler, SpVgg. Odenkirchen, Rather SV, VdS Nievenheim und ASV Mettmann. Mit Jüchen, Viersen und Nievenheim gibt es für die Benrather unmittelbar nach Winterpausenende drei echte Abstiegs-Duelle, in denen jeder Punkt zählt. "Spieler und Trainer müssen dann liefern", erklärt Stoffels. Der Klassenerhalt soll auf jeden Fall errungen werden. "Wir wollen hier beim VfL Benrath langfristig etwas aufbauen", lautet das Bekenntnis. Dazu sei Voraussetzung, dass die überwiegend junge und sehr talentierte Mannschaft erstmal zusammenbleibe. Stoffels ist realistisch: "Im Fall eines Abstiegs dürfte das unmöglich sein." In Testspielen können die Spieler sich jetzt empfehlen.

