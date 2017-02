Bilk/Eller: Bilker Autor wirft satirischen Blick auf die Düsseldorfer

In seinem neuen Buch "Chaplin wird Zweiter" schreibt Jan Cornelius auch über seine jüngste Lesung in der Stadtbücherei Eller. Die hatte allerdings fast schon absurde Züge angenommen. So hatte eine Besucherin den Schriftsteller aus Bilk etwa darum gebeten, Bücher von Kishon zu signieren. Am morgigen Mittwoch, 19 Uhr, wird es aber vielleicht anders: Dann ist Cornelius dort wieder zu Gast.

Der Ich-Erzähler seines Buches, ein gebürtiger Rumäne, der in den 1970er Jahren in den Westen flüchtet und in Düsseldorf sesshaft wird, habe eine "witzig-ironische Perspektive auf das Leben", so Cornelius. In 30 Kapiteln lässt er seine Hauptfigur, die sicherlich nicht zufällig genauso heißt wie er, voller Satire von seinen Beobachtungen und Begegnungen erzählen. Immer wieder spielen dabei Düsseldorf und die Düsseldorfer eine Rolle: so etwa das Denkmal der "Streitenden" in der Altstadt, Nachbarn, die man nur in Chatrooms trifft, und Mütter, die alle hochbegabte Kinder haben. Erlebnisse werden oft mit Filmszenen oder Anekdoten aus dem Showgeschäft verglichen. Daher taucht sogar Chaplin in dem Buch auf.

Der Eintritt ist frei, Karten unter Tel. 8924129.

(semi)