Bilk: Heine-Uni muss für nicht genehmigtes Labor zahlen

Für den jahrelangen, nicht genehmigten Betrieb eines Gen-Labors für Arbeiten mit Proteinen und Zellen hat die Heinrich-Heine-Universität ein Bußgeld von 2500 Euro akzeptiert. Das ist in einem Amtsgerichtsprozess gegen einen Institutsleiter (56) der Uni gestern bekannt geworden. Denn jener Wissenschaftler verbat sich, für den Betrieb dieser Anlage verantwortlich gemacht zu werden und 3000 Euro Buße zu zahlen. Nach Anhörung eines Uni-Vertreters erließ der Richter dem Institutsleiter das Bußgeld, stellte das Verfahren ein.

Schon 2007 habe der Mann die Planung für jenes Genlabor in der Uni besprochen. 2008 wurde der Genehmigungsantrag ausgefüllt. Nur sei der Antrag "wohl beim Arbeitsschutz der Uni liegen geblieben", so dessen Anwältin. Dort hätte das Papier bearbeitet und nach Rücksprache mit der Uni-Leitung an die Bezirksregierung geschickt werden müssen. Dass von dort bis 2015 keine Rückmeldung vorlag, fiel in der Uni sieben Jahre lang nicht auf. Erst bei internen Prüfungen zu Mutterschutz-Vorschriften merkte der Institutsleiter, dass das Genlabor nicht genehmigt war. Per Selbstanzeige informierte er die Behörde - und geriet als angeblich Verantwortlicher selbst in den Fokus der Bezirksregierung.

(wuk)