Bilk/Unterbilk Politiker wollen Platz nach Bilker Pferdetränke benennen

Noch ist er namenlos - der Platz über der Tunneleinfahrt zur Wehrhahn-Linie (Ecke Bach-/Friedrichstraße). Doch daran wollen die für Bilk zuständigen Bezirkspolitiker - auch nach Anregungen aus der Bürgerschaft - etwas ändern. Sie haben in ihrer jüngsten Sitzung den Beschluss gefasst, den Platz nach der Bilker Pferdetränke zu benennen. Der Name biete sich an, da früher seitlich des Bilker Bahnhofs eine historische Pferdetränke stand, die demnächst in restaurierter Form eben auf dieser Fläche über der Tunneleinfahrt wieder aufgebaut werden soll.

