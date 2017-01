Bilk: Schmuddel-Haus soll abgerissen werden

Investoren interessieren sich offensichtlich für das Grundstück an der Werstener Straße

Von der U-Bahn- und Straßenbahn-Haltestelle Uni-Nord/Christophstraße schaut man genau drauf, Spaziergänger, die den Stoffeler Kapellenweg entlanggehen, können es kaum übersehen, und auch für Düsseldorf-Besucher, die an der Uni die A46 verlassen, ist es womöglich eines der ersten Häuser, die sie beim Vorbeifahren zu Gesicht bekommen - und eine schöne Visitenkarte für Düsseldorf stellt dieser Bau ganz bestimmt nicht dar.

Die Rede ist von dem mit Graffiti beschmierten Haus Werstener Straße 2 (Ecke Stoffeler Kappellenweg) an der Einfahrt zum Stoffeler Friedhof, das offenbar seit Jahren leer steht. Das zumindest weiß ein Nachbar zu berichten. Dort soll früher mal ein Gärtnereibetrieb drin gewesen sein, "das ist aber schon lange her". Seitdem würde das Haus zunehmend verfallen. Es gehöre wohl der Stadt, immer wieder mal seien Amtsvertreter auch vor Ort gewesen und hätten sich ein Bild von dem Zustand gemacht. "Es soll meines Wissens abgerissen werden, aber es tut sich einfach nichts", sagt der Betreiber des benachbarten Floristikbetriebs. Und ein Spaziergänger erzählt: "Hier treibt sich abends komisches Volk herum."

Ein Sprecher der Stadt erklärt, das Grundstück Werstener Straße 2 sei in der Tat städtisch. Das Gelände soll in absehbarer Zukunft genutzt werden, eine Abbruchgenehmigung für das Gebäude liege auch bereits vor. "Zudem gibt es ernsthaftes Investoren-Interesse an dem Grundstück."

Wann genau mit einem Abbruch und einer Entwicklung zu rechnen sei, könne er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. So müssen Anwohner, Studenten oder Spaziergänger wahrscheinlich noch etwas länger warten, bis dieser Schandfleck verschwunden ist.

