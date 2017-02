Flingern: Bauherr in Flingern muss warten

Bauherr in Flingern muss warten

Unterlagen zur Rosmarinstraße waren der Bezirksvertretung zu unvollständig. Von Nicole Kampe

Überrascht waren gestern die Stadtteilpolitiker in der Sitzung der Bezirksvertretung 2 über die Beschlussvorlage vom Bauaufsichtsamt zum Bauantrag an der Rosmarinstraße. Zwei Mehrfamilienhäuser sollen dort gebaut werden, ein Haus mit fünf Wohnungen, ein Haus mit neun Einheiten. Dazu ist eine Tiefgarage 14 Stellplätzen geplant. "Die Unterlagen sind stark verbesserungsbedürftig", sagte Harald Neuhaus von der CDU. Weil in der Präsentation von Nicola Seegers vom Bauaufsichtsamt einige wichtige Details fehlten.

Zum Beispiel, wie viele Bäume nachgepflanzt werden. Schließlich müssten 39, davon 23 satzungsgeschützt, weichen. Michael Kendura (SPD) sieht überhaupt keinen Platz mehr auf dem Gelände, so viele Bäume nachzupflanzen, "wenn die Häuser stehen und dazu noch die Substratschicht über der Tiefgarage zu niedrig ist", sagte er. Die Grünen regten an, die Einfahrt zur Tiefgarage zu verlegen, um einige Bäume zu retten. "Wir sind es gewohnt, dass uns Pläne erst vorgelegt werden, wenn alle Ämter ihr Urteil dazu abgegeben haben", sagte Neuhaus. Zustimmung gab es von Bezirksbürgermeister Uwe Wagner: "Eine Entscheidung fällt uns schwer." Die wurde dann auch einstimmig vertagt, damit das Bauaufsichtsamt die Unterlagen vervollständigen kann.

Auf dem Gelände befindet sich derzeit noch ein kleines, unbebautes Waldstück. Das geplante Wohnhaus mit der Nummer 30c soll dreigeschossig mit ausgebautem Dachstuhl werden. Zwei Balkone würden die Baugrenze in südöstlicher Richtung um 1,60 Meter überschreiten, für die das Bauaufsichtsamt eine Befreiung von der Bezirksvertretung benötigt. Auch die Hausnummer 30d soll dreigeschossig sein, ebenfalls mit ausgebautem Dachstuhl. Auch hier benötigt das Bauaufsichtsamt eine Befreiung, weil in diesem Bereich laut Bebauungsplan nur zwei Geschosse zulässig sind. Außerdem würde die Baugrenze im Süden und im Norden um einen halben beziehungsweise einen Meter überschritten. Diese Überschreitung empfindet Neuhaus als "ordentlich".

Quelle: RP