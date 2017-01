Flingern: Das Nooij heißt jetzt Frânz

In dem Restaurant an der Hoffeldstraße in Flingern haben die neuen Besitzer Altbewährtes übernommen. Die Brasserie eröffnet morgen offiziell. Von Birgit Wanninger

Das ehemalige Nooij an der Hoffeldstraße hat nicht nur einen neuen Besitzer, sondern auch einen neuen Namen: Frânz - mit einem Akzent auf dem A, dem Accent circonflexe. "Wir wollen mit Frânz zeigen, dass wir auf der einen Seite die Tradition im Viertel aufrecht erhalten, so wie unsere Vorgänger", sagt Dennis Lieske einer der beiden Inhaber. Frânz steht aber auch für Französisch. Denn das Frânz setzt auf französische Küche, aber nicht auf die ganz hohe, sondern die bodenständige, wie sie in Brasserien üblich ist.

Und dabei haben Lieske und sein Kompagnon Kent Steinbach Unterstützung von einem, der einst die Brasserie in Düsseldorf salonfähig gemacht hat: Robert Hülsmann. Der Altmeister und ehemalige Sternekoch gründete Roberts Bistro im Medienhafen, zog sich später in die Ardennen zurück, um sich dort zur Ruhe zu setzen. Er kam dann aber zurück nach Düsseldorf, um seine Tochter Jenny in deren Brasserie Hülsmann in Oberkassel zu unterstützen.

Dort steht er regelmäßig in der Küche, um Tipps zu geben, Würste, Terrinen und Pasteten zuzubereiten. Ab sofort hilft Hülsmann aber nicht nur seiner Tochter in Oberkassel am Belsenplatz. Jeden Montag bereitet Hülsmann Jus, Pasteten und vieles mehr im Frânz zu. Küchenchef ist dort Michael Geisen, der zuvor Souschef (zweiter Mann) in der Brasserie Hülsmann war und die Philosophie seine Maîtres aus dem Effeff beherrscht.

Denn die beiden Inhaber Steinbach und Lieske sind zwar erfahrene Gastronomen, aber keine Köche. Kent Steinbach ist unter anderem Besitzer der Bar Mojito im Medienhafen. Dennis Lieske (weder verwandt noch verschwägert mit seinem Namensvetter von Antenne Düsseldorf) arbeitete zuletzt in der Nobelbar Sir Walter an der Heinrich-Heine-Allee. Demzufolge ist es logisch, dass die beiden - anders als ihre Vorgänger Nene und Johannes Nooij - einen Schwerpunkt in ihrem Restaurantkonzept auf die Bar legen. Sie wollen hochwertige Cocktails anbieten. "Wir möchten, dass unsere Gäste an der Bar einen Aperitif trinken oder nach dem Essen einen Absacker", erklärt Lieske. Denn im Nooij wurde die Bar wenig genutzt. Das Traditionslokal, das 18 Jahre in Flingern eine Institution war und gastronomisch im Stadtteil eine Vorreiterrolle spielte, wurde Ende Oktober geschlossen. Die Inhaber Nene und Johannes Nooij gönnen sich eine Auszeit, wollen aber im Laufe des Jahres neue Ideen verwirklichen.

Dabei hatten die beiden das Restaurant erst im Mai 2015 aufwendig renovieren lassen. Für das Frânz gab es jetzt noch mal ein umfassendes Facelifting. Die Beleuchtung ist neu, die Räume sind jetzt grau gestrichen, die Bänke geben dem Ganzen eine andere Raumaufteilung. Doch das Konzept, ganztägig zu öffnen, bleibt - vom Frühstück über Mittagstisch, Kuchen am Nachmittag und natürlich Abendessen - auch wenn vergangene Woche, beim Soft-Opening nur abends Betrieb war. Morgen ist die offizielle Eröffnung. Die Speisekarte, die noch nicht endgültig ist und auch regelmäßig wechseln soll, trägt eindeutig Robert Hülsmanns Handschrift. Was das Frânz mit Hülsmanns Brasserie gemeinsam hat: Es gibt keine Reservierungen - auch nicht bei der Eröffnung.

