Flingern: Lieblingsstücke und Nichtalltägliches am Hermannplatz

Der Design Concept Store "Rikiki" vergrößert sich und zieht von der Lindenstraße an die Hermannstraße. Morgen ist Neueröffnung.

Noch mehr Lieblingsstücke, noch mehr Nichtalltägliches: Der Design Concept Store "Rikiki" hat sich vergrößert und ist von der Linden- an die Hermannstraße, Hausnummer 36, gezogen. Das Sortiment aus besonderen Design- und Grafikprodukten wurde um Interieur- und Lifestyleprodukte erweitert.

Im alten Ladenlokal an der Lindenstraße ist Inhaberin Rike Stephani nach fast fünf Jahren an ihre räumlichen Grenzen gestoßen. An der neuen Adresse in der ehemaligen Galerie Ruth Leuchter direkt am Hermannplatz werden nun auf 120 Quadratmetern das Ladenlokal, der Onlineshop und das Grafikbüro vereint. Die Strippen der hauseigenen Siebdruckerei "Playground Printshop" werden ebenfalls von hier aus gezogen.

Rike Stephani kuratiert und entwickelt besondere Grafik- und Design-Produkte. Neben einigen etablierten Marken arbeitet sie primär mit frischen Labels, jungen Designern, Familienunternehmen und kleinen Manufakturen weltweit zusammen. Das Augenmerk liegt auf den nichtalltäglichen Dingen - für jeden Tag, zum Verschenken, zum Behalten. Grafik und Design wird hier wie ein roter Faden durch das gesamte Produktsortiment greif- und erlebbar gemacht.

Designliebhaber finden jetzt in den neuen Räumlichkeiten noch mehr Wohndekoration und Kleinmobiliar wie Regale, Beistelltische, Hocker, Lampen und Spiegel. Dazu kommen Schmuck und Taschen. Genießer dürfen sich über eine feine Auswahl an besonderen Spirituosen und Schokoladen freuen. Und, für das weibliche Geschlecht: "Rikiki" hat jetzt auch Nagellacke und puristische Pflegeprodukte.

Etablierte Bestseller-Produkte sind natürlich auch am Hermannplatz erhältlich. Dazu zählt beispielsweise das magnetische Holzfüchschen von Karabachian Design aus den USA, das Büroklammern oder Haarnadeln auf seinem Rücken stilvoll in Szene setzt und das Rike Stephani schon über 1000 Mal in die gesamte Welt verkauft hat. Zudem zählen neben feiner Papeterie aller Art nach wie vor die Grafikdrucke, Siebdrucke, Kunstdrucke und Gigaposter zum Angebot, immer handgemacht und in kleinen, limitierten Auflagen erhältlich.

Das Pre-Opening für geladene Gäste findet heute statt, ab morgen ist dann offiziell eröffnet.

(arc)