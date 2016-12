Flingern/Düsseltal: Mehr Wohnungen für den Stadtbezirk 2

Im Neubaugebiet Grafental und am Hellweg in Flingern entsteht neuer Wohnraum, der Zoopark wird umgestaltet und der Neubau des Allwetterbades beginnt. Bauprojekte dominieren auch 2017 die Themenlisten der Stadtteilpolitiker. Von Torsten Thissen

Dynamisch und kontrovers wird es auch im Jahr 2017 im Bezirk 2 zugehen. Politisch stehen sich in der Bezirksverwaltung zwei Blöcke gegenüber, das Verhältnis zwischen dem bürgerlichen und dem linken Lager ist mindestens schwierig, wie man im abgelaufenen Jahr auch an den Diskussionen um die Namen für neue Straßen sehen konnte. Einigkeit herrscht selten und so wird in jeder Sitzung um Mehrheiten gerungen. Gaslaternen Dabei wird es im kommenden Jahr um wichtige Entscheidungen gehen. Und die Möglichkeiten der Gestaltung sind gerade im Bezirk 2 groß. Dauerthema im nächsten Jahr werden die Gaslaternen sein. Wo werden sie erhalten, wo ersetzt? Es wir ein erstes Ergebnis aus dem Stadtrat geben, und wie die Verhältnisse nun einmal sind, wird es viele Bürger nicht zufriedenstellen. Bauen Neben dem Verkehr ist Bauen wohl das wichtigste Thema im Bezirk 2. Das soll auch im kommenden Jahr so bleiben. Zwei Projekte warten auf ihren Bebauungsplan, zum einen Grafental Ost, zum anderen das Gelände in Nachbarschaft zum Hellweg. Hier könnten in diesem Jahr alle Signale auf Grün gestellt werden. Besonders der Hellweg ist auch für niedrige und mittlere Einkommen interessant. Mehr als 250 Wohnungen sollen im Rahmen eines Landeswettbewerbs gebaut, rund 250 Bestandswohnungen saniert werden, und die allermeisten von ihnen sollen geförderter Wohnraum sein oder wenigstens preisgedämpft.

Schwierig wird im kommenden Jahr allerdings die weitere Verdichtung in den angestammten Wohngebieten. Besonders in Flingern wird die Bebauung der Innenhöfe immer kritischer gesehen, manche Politiker sprechen sich bereits jetzt schon für eine schonendere Bebauung aus und wünschen sich mehr Augenmaß. Hier ist viel Zündstoff für das kommende Jahr. Investoren können sicher sein, dass ihre Anträge - auch kleinerer Bauten - sorgsam von den Stadtteilpolitikern unter die Lupe genommen werden.

Freuen dürfen sich die Bewohner in Düsseltal und Flingern auf den Neubau des Allwetterbades. Hier müssen die bezirksbezogenen Mittel bereits gestellt werden, doch der Bau ist beschlossene Sache. Auch der Zoopark dürfte im kommenden Jahr endgültig aus seinem Dornröschenschlaf erwachen. Die Planungen stehen, die Bagger können im kommenden Jahr anrücken.

Straßenbahnen Ein kontroverses Thema im kommenden Jahr wird die ganze Situation im öffentlichen Nahverkehr sein. So warten viele Bürger gespannt auf die Ergebnisse der Befragung zum Schicksal der Linie 708. Ob und wie die Linie 708 von den Bürgern genutzt wird, ist im vergangenen Jahr gefragt worden, vom Ergebnis wird abhängen, ob sie weiter betrieben wird. Der Lärm der Bahnen ist ein weiteres Thema, das den Bezirk beschäftigen wird. Die Bürgerinitiativen gegen den Lärm der neuen Bahnen haben bereits im vergangenen Jahr erste Erfolge verbuchen können, so wurden Messungen an der Uhlandstraße durchgeführt, die tatsächlich einen Handlungsbedarf feststellten. Die Rheinbahn will den Lärm mit Schmieranlagen in den Griff bekommen, die werden im neuen Jahr installiert, doch ob das wirklich reicht, um auch die Gemüter der Anwohner zu beruhigen? Parkplätze Spannend wird, welche Initiativen aus der BV zum Thema Parkplatznot vor allem in Flingern kommen. Eine Studie hatte in diesem Jahr ergeben, dass die Anwohner kaum eine Möglichkeit haben, ihr Auto regelgerecht abzustellen. Bisher hat noch niemand eine Lösung präsentiert, klar ist aber, dass es so nicht weitergehen kann. Obwohl es durchaus auch Bestrebungen gibt, den Status quo einfach beizubehalten und stattdessen alternativ den Fahrradverkehr weiter zu fördern.

Quelle: RP