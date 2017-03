Flingern: Techniker arbeiten mit Hochdruck an Internetleitung

Bald sollen alle Mieter im neuen Wohnbauprojekt Living Circle angeschlossen werden. Von Nicole Kampe

Kommunikation ist die Grundlage einer jeden guten Beziehung - ganz gleich ob beruflich oder privat. Dass es mit der Kommunikation nicht so richtig funktioniert hat in der Vergangenheit, gibt Klaus Franken zu. "Herr Franken hat aber umgehend dafür gesorgt, dass Bewegung in die Sache kommt", sagt Robert Kotowski. Der 70-Jährige ist im Oktober in eine Wohnung im Neubauprojekt Living Circle gezogen. Seitdem hatte er einige Mängel festgestellt - wie einen schlecht geschliffenen Parkettboden oder den fehlenden Internetanschluss. Viele Male hatte er Kontakt gesucht zu den Verantwortlichen, passiert ist lange nichts.

"Wir haben daraus gelernt", sagt Klaus Franken von Catella. Das Unternehmen hat das Projekt an der Grafenberger Allee finanziert, noch ist Catella für die Vermietung der Wohnungen zuständig. "Zu viele Aufgaben zu verteilen, das haben wir nicht gut gemacht", sagt er. Mehr als 100 Einzelfirmen seien für das Projekt engagiert worden, "das macht Abstimmungsprozesse kompliziert. Bei künftigen Projekten werden wir das anders handhaben." Ein zentraler Kümmerer habe gefehlt, ein Ansprechpartner, der auch mal eine Entscheidung treffen kann, ohne immer Rücksprache halten zu müssen. "Omega macht die Verwaltung, Industria ist der Eigentümer, Catella für Vermietung und Finanzierung verantwortlich", sagt Franken. Zu kompliziert.

Klaus Franken hat alle Mieter nach dem Bericht in der Rheinischen Post angeschrieben und viel Feedback bekommen. Internet sei ein großes Thema gewesen. Die ersten Mieter, bei denen das Problem aufgetreten ist, sollen noch in dieser Woche ans Netz angeschlossen werden. Derzeit arbeitet ein Techniker mit Hochdruck an der Verkabelung. "Manche Wohnungen waren von Beginn an mit dem Internet verbunden, bei anderen wissen wir nicht, wie die Kabel verlaufen", sagt Franken.

Für diese Auskunft ist Robert Kotowski sehr dankbar, der nach den Startschwierigkeiten im Living Circle "eine uneingeschränkte Empfehlung für das Objekt" ausspricht. Weil Klaus Franken ihm auch zugesichert hat, dass der 70-Jährige nicht für die Kratzer im Parkettboden aufkommen muss, wenn der Rentner einmal auszieht. "Es hat sich eine ganze Menge getan", sagt Kotowski zufrieden. Und weitere Ideen gibt es schon, damit sich die Mieter noch wohler fühlen in Flingern. "Wir überlegen uns gerade, wie wir einen Sichtschutz zwischen den Balkonen installieren können", sagt Franken. Leicht muss die Konstruktion sein, weil die Balkone an der Fassade angebracht wurden. "Ein Segeltuch vielleicht", sagt Franken.

Bis die ganze Anlage samt Außenbereich fertiggestellt ist, wird Mai sein. Rund 120 der 340 Wohnungen seien noch frei, "darunter auch einige Townhäuser", sagt Klaus Franken. Ziel des Projektes war und ist es, ganz verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Alleinstehende und Paare, Senioren und junge Familien. Drei Großtagespflegen wird es geben und eine Kita, die bald eröffnet. So verschieden die Bewohner sind, so individuell wurden auch die Fassaden der einzelnen Komplexe gestaltet. Mal grau geklinkert, mal ganz schlicht in Weiß gehalten. Die Townhäuser haben einen eigenen Zugang und kleine Vorgärten. "Wir wollten einfach kein synthetisches Neubaugebiet", sagt Klaus Franken.

Noch in diesem Monat wird Catella Living Circle endgültig an den Eigentümer Industria übergeben. Am 11. März wird der neue Straßenname enthüllt - aus der Hans-Günther-Sohl-Straße wird dann die Luise-Rainer-Straße. An diesem Tag sollen die Mieter bei einem Treffen erfahren, welcher Supermarkt in die großzügige Ladenfläche zieht. Gemunkelt wird schon fleißig, Robert Kotowski hat eine Ahnung, ohne einen Namen zu nennen: "Wenn ich nicht in den Feinkostladen gehe, dann kaufe ich gerne dort ein."

Quelle: RP