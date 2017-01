später lesen Düsseldorf-Flingern Zwölf Häuser mehrere Stunden ohne Wasser Teilen

Twittern





2017-01-04T09:02+0100 2017-01-04T09:02+0100

Nach einem Wasserrohrbruch an der Kreuzung von Gerresheimer Straße und An der Icklack in Düsseldorf-Flingern saßen die Bewohner von zwölf Mehrfamilienhäusern am Dienstagabend auf dem Trockenen.