Garath: Bauantrag für Gemeindezentrum

Der Entwurf des Kölner Architektenbüros Böhm musste in einigen Details nachgebessert werden. Nach dem Treffen mit Vertretern der Erzdiözese Köln in der nächsten Woche könnten die Pläne in Garath umgesetzt werden. Von Birgit Wanninger