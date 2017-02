Garath: Drei neue Stadtteil-Ehrenbürger ernannt

Corrie Voigtmann, Reinhold Liebich und Alfred Wagner werden Ende März bei einen Festakt ausgezeichnet. Von Birgit Wanninger

Corrie Voigtmann, Reinhold Liebich und Alfred Wagner sollen Stadtteil-Ehrenbürger des Stadtbezirks 10 werden. Das beschloss die für Garath und Hellerhof zuständige Bezirksvertretung einstimmig in ihrer jüngsten Sitzung im nichtöffentlichen Teil.

Corrie Voigtmann arbeitet seit rund 25 Jahren aktiv in der Flüchtlingshilfe und betreut unermüdlich die Flüchtlinge in Garath und Hellerhof. Sie gilt als "gute Seele" und treibende Kraft. Reinhold Liebich hat sich vor allem durch sein Engagement im Cineclub verdient gemacht. Er ist Mitglied der ersten Stunde. Er hat sich um die Archivierung der Filme verdient gemacht und die Digitalisierung. Und Alfred Wagner ist nicht nur Gründer der Geschichtswerkstatt Garath, sondern hat vor sechs Jahren auch ein Stadtteilarchiv gegründet, das er akribisch führt. Er hat schon mehrere historische Ausstellungen über die beiden jüngsten Düsseldorfer Stadtteile präsentiert.

Alle Drei nehmen diese Ehrenauszeichnung an. Die Ehrenplakette soll ihnen am Dienstag 28. März, nach Ende der Sitzung der Bezirksvertretung bei einem Festakt überreicht in der Garather Freizeitstätte werden.

Die Ehrenauszeichnung dient zur "Würdigung von Verdiensten, die sich Personen in anerkennenswerter Tätigkeit in einem Stadtbezirk erworben haben", heißt es in der Satzung über Ehrenauszeichnungen der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Jede Bezirksvertretung kann eine Ehrenauszeichnung verleihen. Die Anzahl der zu Ehrenden ist aber begrenzt auf die Zahl der Einwohner. In Garath/Hellerhof sind zuletzt im Jahr 2004 diese Auszeichnungen vergeben worden. (Je ein Ehrenbürger pro 500 Einwohner) Die derzeitigen Stadtteil-Ehrenbürger sind: Paul Lindner und Karl-Heinz Scheyk (für ihre Sportverdienste ausgezeichnet) sowie das Autorenteam des Garath-Buchs um Eberhard Pautsch.

"Maximal dürfen im Stadtbezirk 10 sechs Personen ausgezeichnet sein, die noch leben", sagt Bezirksverwaltungsstellenleiter Uwe Sandt.. Geehrt werden Personen, die sich besonders herausragende Verdienste in ein Stadtbezirk erworben haben, beschreibt Sandt ein weiteres Kriterium. Die Entscheidung darüber fällt die Bezirksvertretung.

