Garath: Kinder machen Musik

Möglichst früh will die Tonhalle das musikalische Interesse bei Kindern und Jugendlichen wecken. Auch sozialschwache Stadtteile sollen profitieren. Von Bernd Schuknecht

Einen riesen Spaß haben die 30 Kinder der Garather Kita "Spatzennest" beim Musikmachen. Die einen trommeln fleißig mit ihren Fingern und Händen auf den Instrumenten herum, andere klatschen auf die Oberschenkel - mal mehr, mal weniger im Takt. Sie begleiten Torsten Möller, der am Klavier sitzt. "Es ist einfach wunderbar, hier die Freude zu sehen, mit der die Kinder dabei sind; das geht einfach zu Herzen", schwärmt der Dozent der Robert-Schumann-Hochschule. "Alle machen mit: Müller, Meier, Schmidt, wir wollen uns begrüßen, mit Händen und mit Füßen", singen die Kinder voller Inbrunst und machen zugleich die pantomimischen Bewegungen nach, die Stephanie Riemenschneider, Konzertpädagogin der Tonhalle, vormacht. Der Workshop in der Awo-Kita an der Reinhold-Schneider-Straße ist die Probe für das Konzert der Plutino-Reihe, das am Samstag, 1. April, um 11 Uhr in der Freizeitstätte Garath stattfindet. 180 Karten hat die Freizeitstätte bislang an Eltern kostenlos ausgeben.

Seit einigen Jahren schon versucht die Tonhalle Düsseldorf, mit musikpädagogisch konzipierten Konzertangeboten gezielt auf Kinder und Jugendliche zuzugehen, um möglichst früh musikalisches Interesse zu wecken. Um auch Familien in sozial schwächeren Stadtteilen zu erreichen, ist das Konzept "Tonhalle geht aus", das kostenlose Konzerte und Workshops beinhaltet, entstanden. Von den 77 Kindern im Spatzennest, die in vier Gruppen aufgeteilt sind, sind acht Kinder mit ihren Familien erst vor kurzem nach Deutschland gekommen, sie sind Flüchtlinge. Weitere 40 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Die völkerverbindende Wirkung von Musik muss hier erst gar nicht zitiert werden, sie wird unmittelbar erlebt und integriert auch die Kinder, die bislang so gut wie kein Deutsch sprechen. Wichtiger Kooperationspartner im Stadtteil ist die Freizeitstätte - ein seit vielen Jahren hervorragend vernetztes Bürger- und Kulturhaus im Stadtteil-Zentrum.

Die mit den Kindern in den Kitas Julius-Raschdorff-Straße und Spatzennest sowie in der Freizeitstätte entstandenen musikalischen Mitmach-Aktionen werden von April bis Juni 2017 in der Freizeitstätte präsentiert. Finanziert wird die beispielhafte Aktion mit 15.000 Euro der Bürgerstiftung Düsseldorf. "Wir freuen uns, die hervorragende pädagogische Arbeit der Tonhalle unterstützen zu können, zudem für ein Projekt in einem Stadtteil, der sozial soviel leistet und leider so wenig im Fokus ist", sagt Sabine Tüllmann, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Düsseldorf. Ein fester Bestandteil der kulturellen Bildung für Schulkinder im Stadtteil ist seit einem Jahr auch die Garather "Schultüte". Im Nachmittagsbereich gibt es besondere Freizeitangebote, die den Zuagng zu Musik erleichtern sollen. Es ist aber nicht so, dass die Tonhalle und ihr musikpädagogisches Team lediglich nach Garath "ausgeht". Es wird in umgekehrter Richtung für Garather auch einen Ausflug in die Tonhalle geben. So sind alle Grundschulkinder, die am Cajon-Percussion-Workshop teilgenommen haben, mit ihren Eltern eingeladen, kostenfrei das Sternschnuppen-Konzert am 21. Mai in der Tonhalle zu besuchen.

Quelle: RP