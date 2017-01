Garath: Markt in Garath Süd-West wächst

Um die Nahversorgung im Einkaufszentrum Süd-West zu gewährleisten, ist dort donnerstags Markt. BIG-Vorsitzender Fred Puck hat nach Bäcker und Metzger jetzt einen weiteren Markthändler gewinnen können. Von Birgit Wanninger

Hochbetrieb herrschte gestern Morgen in dem kleinen Einkaufszentrum in Garath Süd-West. Denn donnerstags ist dort Markt. Da kommen die Garather und halten gern ein Schwätzchen zwischen den Einkäufen. Diesen Tag hat Kathrin Meier fest für ihre Einkäufe eingeplant. Zum einen gehe sie gern auf dem Markt einkaufen und einen kleinen Plausch halten, sagt die Garatherin, zum anderen sei sie froh, dass nach der Schließung von Edeka vor eineinhalb Jahren die Grundversorgung endlich wieder gesichert sei.

Seit gestern ist der kleine Markt um eine Attraktion reicher. Ab sofort kommt jeden Donnerstag auch ein Gemüsehändler. "Darauf haben wir alle gewartet", sagt Petra Selin und lobt den Stand mit dem großen Angebot. Karin Karros betreibt gemeinsam mit ihrem Mann den Marktstand. Sie bietet hauptsächlich regionale Produkte aus der Umgebung an. Das Meiste kaufe sie bei Bauern ein, berichtet sie.

Neben Obst, Gemüse und Kartoffeln - gestern war übrigens Grünkohl der Renner - gibt es bei den Karros auch frische Eier aus Bodenhaltung. "Tagesfrisch", sagt Karin Karros, denn die Eier holt sie morgens bei einem Bauer in ihrer Nachbarschaft in Selfkant bei Heimsberg ab, bevor sie nach Garath fährt.

Seit gut einem Jahr steht sie einmal die Woche auf dem Markt in Oberbilk. Dort hat sie von einem Kunden erfahren, dass in Garath ein Gemüsehändler gesucht wird. "Der wiederum hatte das in der Zeitung gelesen", ergänzt sie. Und so sei der Kontakt zu Fred Puck von der Bürger- und Interessensgemeinschaft Garath (BIG) zustande gekommen. Der BIG-Vorsitzende war es damit wieder einmal, der einen Marktbeschicker nach Garath Süd-West holte. Ihm liegt die Nahversorgung dort am Herzen, hat er doch selbst lange dort das Tabakwarengeschäft geführt und weiß um die Nöte seiner Kunden. Als dann im Juni 2015 der Edeka-Laden schloss, war die Aufregung im Stadtviertel groß. Mit Puck an der Spitze, aber auch mit Vertretern der Bezirksvertretung und mit Unterstützung der Bezirksverwaltungsstelle wurde nach neuen Lösungen gesucht.

Per Zufall entdeckte Fred Puck auf dem Trödelmarkt am Aachener Platz einen Bäcker, der Zeit hatte. Seit Februar 2016 kommt Bäcker Backhaus aus Moers jeden Donnerstag ins Garather Nebenzentrum. Und seit März ist auch Metzger Holger Jöhren aus Duisburg mit von der Partie. Darüber freuen sich nicht nur die Kunden, sondern auch Max Staufenberg. Der Fischhändler, der seit rund fünf Jahren donnerstags in Garath Süd-West steht, verkauft mehr Fisch, seit Bäcker und Metzger dort ihre Wagen stehen haben. "Es kommen einfach mehr Kunden", sagt er.

Mit dem Gemüsehändler Karros ist der Markt eigentlich komplett - und das ohne jede Unterstützung des städtischen Marktamtes, "das sich nicht zuständig fühlt", sagt Puck verärgert. "Wir haben alles alleine in die Hände genommen", ergänzt er. Da ging es um das Legen von Stromleitungen und wer den Strom bezahlt. Hilfe kam unbürokratisch von der Bezirksvertretung, die die rund 700 Euro Stromkosten pro Jahr bezahlt.

"Vorteil für die Händler ist, dass sie weder Strom noch Standgebühr bezahlen", sagt Puck und wünscht sich, dass die Händler vielleicht bis in den späteren Nachmittag vor Ort blieben. Und auch Petra Selin hat noch einen Wunsch: "Schön wäre es, wenn jetzt noch ein Blumenhändler käme."

Quelle: RP