Garath: Vorhang auf für die Kinder-Kulturtage

An zwei Tagen Anfang März stellen Kinder und Jugendliche ihr musikalisches und tänzerisches Können unter Beweis. Die Anmeldung für den Wettbewerb ist ab heute möglich. Von Birgit Wanninger

Junge Künstler treffen sich wieder zum Festival in der Garather Freizeitstätte. Am Samstag 4., und Sonntag, 5. März, heißt es "Vorhang auf - Licht an" bei den Kinder-Kulturtagen. Es ist die neunte Auflage der Kintop-Veranstaltung, und die Anmeldungen können ab sofort gestartet werden. Ein Dutzend Zusagen gibt es schon, sagt Organisatorin Alexandra Dillmann; sie rechnet aber mit rund 1000 Bewerbungen.

Doch in diesem Jahr wird einiges anders sein als in den Vorjahren: Das Festival findet nicht an drei, sondern nur an zwei Tagen statt. Die Bühne des Arena-Saals in der Freizeitstätte Garath wird aber wieder zum Hot-Spot kultureller Vielfalt, unter anderem im Bereich Tanz - von Folklore bis HipHop und Breakdance. Beim Thema Gesang treten sowohl Solisten, Gruppen als auch Chöre auf, und beim Thema Instrumental-Musik präsentieren Solisten, Bands oder Musik-Ensembles ihr Können. Wie immer gibt es zwei Altersgruppen, und zwar Künstler im Alter bis zehn Jahre und von elf bis 17 Jahre. An dem Festival nehmen mehrere hundert Jungen und Mädchen teil. Die Kategorie Theater entfällt in diesem Jahr, weil diese Präsentation viel zu viel Zeit in Anspruch genommen habe - manchmal bis zu einer halben Stunde, sagt Alexandra Dillmann. Und bei der großen Nachfrage an Teilnehmern musste das Organisationsteam von KinTop einfach die Reißleine zu Lasten desTheaters.

Ursprünglich war das Festival für Kinder aus dem Raum Düsseldorf gedacht. Doch die Veranstaltung hat sich inzwischen herumgesprochen, und so kommen die jungen Künstler inzwischen aus ganz Deutschland . "Für viele Teilnehmer ist es wichtig, hier zu sehen, was andere Gruppen leisten. Sie wollen sich austauschen und Anregungen holen", sagt Elina Chernova, Geschäftsführerin des Förderzentrums Kintop. Dabei sei das Festival anfangs nur dazu da gewesen, Kontakte mit anderen Jugendlichen, zunächst im Stadtteil, dann in der Landeshauptstadt, zu knüpfen.

"Neu ist in diesem Jahr, dass wir leider Eintritt nehmen müssen", sagt Chernova, "es sei denn, es findet sich noch ein Sponsor." Denn vom Land NRW gibt es keine Zuschüsse mehr. "Die machen eine Förderpause", sagt Chernova, die dem städtischen Jugendamt und der Freizeitstätte Garath sehr dankbar ist, dass sie unentgeltlich die Räumlichkeiten und Personal zur Verfügung stellen.

Freizeitstätten-Leiterin Maren Siegel gehört der Jury an, die hochkarätig besetzt ist. Der Konzertpianist Vladimir Mogilevsky und der Musikprofessor Artur Janzen zählen dazu ebenso wie Vlad Bondarenko, Tänzer am Pina-Bausch-Theater. Die Schirmherrschaft hat erneut SPD-Bundestagsabgeordneter Andreas Rimkus übernommen, denn er war vergangenes Jahr von den Darbietungen total begeistert.

Ab heute können sich Solisten und Gruppen für die Kinder-Kulturtage bewerben: per E-Mail über die Internetseite www.kinderkulturtage-duesselorf.de oder telefonisch unter der Nummer 9890881.

Quelle: RP