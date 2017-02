Gerresheim: Bürgerwehr feiert mit viel Kondition

Die Gerresheimer Bürgerwehr beging gestern Morgen mit 600 Männern in der Aula Am Poth ihre traditionelle Herrensitzung. Der Elferrat erschien in Fußballtrikots der beiden Gerresheimer Mannschaften. Von Mafred Johann

Die Herrensitzung bildete wie in den vergangenen Jahren die letzte der drei aufeinander folgenden Karnevalsveranstaltungen der Gerresheimer Bürgerwehr. Nach der Damensitzung und der Seniorensitzung war die Aula Am Poth gestern fest in den Händen der männlichen Karnevals-Jecken.

Pünktlich um 11 Uhr zog der Elferrat, angeführt vom Vereinspräsidenten Stefan Friedel im neongelben Torwarttrikot, in die mit 600 Besuchern ausverkaufte Halle des Gymnasiums ein. Seine zehn Mitstreiter folgten ihm in den Farben der beiden Gerresheimer Fußballvereine TuS und Sportfreunde.

Auf der Bühne war dann vom in Gerresheim bekannten Konkurrenzdenken zwischen den Klubs nichts zu spüren. Der TuS Gerresheim in Violett und der Verein an der Leimkuhle in Rot-Blau feierten so gemeinsam ausgelassen Karneval. Und wenn auch mancher dort auf dem Thron es äußerlich nicht vermuten ließ, bewiesen die Herren dabei eine beachtliche Kondition.

Eingeheizt wurde ihnen wie den Narren im Saal von Spitzenkönnern des Karnevals. Dafür sorgte zu Beginn auch schon optisch die Fauth-Dance-Company. So manch einer in der Aula dürfte sich gewünscht haben, auch noch einmal so gelenkig zu sein wie die 13 Tänzerinnen in ihren braun-goldenen Tanzkostümen.

Keinerlei Mühe, das Lachthermometer sofort auf 100 Grad zu bringen, hatte danach Wolfgang Trepper. Der Saal sang begeistert die von ihm angestimmten deutschen Schlager mit und belohnte seine Interpretationen der Texte mit Lachsalven. Die Swinging Funfares setzten dann noch einen darauf. Verteilt über den ganzen Saal boten die 20 Musiker in rascher Folge Hits aus dem Kölner Karneval an. Und wenn es darin einmal zu "kölsch" zuging, änderte man den Text halt in eine Düsseldorfer Version um.

Damit die Herren der Schöpfung auch noch bei Bernd Stelter, Markus Krebs, Manni der Rocker und den Rabaue bei Kräften waren, sorgte die "Verpflegung" durch die Brauerei Schumacher. Obergärige Getränke und enorme Platten mit Zwiebel-Mettbrötchen und Frikadellen verhinderten bei den Gerresheimern einen Durst- oder Hungerast. Ob es gereicht hat, die dritte Mannschaft des TuS Gerresheim lang genug fit zu halten, musste man abwarten.

Die 20 Kicker des Tabellenvierten in der Kreisliga C, die komplett in flammend roter Football-Ausrüstung gekommen waren, gingen nach dem Ende der Sitzung ein wenig schlafen, um sich dann die nächtliche Super-Bowl-Übertragung aus den USA ansehen. "Für uns ist das jetzt hier und heute Nacht so etwas wie der Anfang der Vorbereitung auf die Saison-Rückrunde", erklärte dazu lachend Trainer Sascha Kicklitz. "Aber alle von uns scheinen schon in guter Frühform zu sein und werden das Programm sicherlich schaffen."

In guter Form präsentierte sich am Ende der Veranstaltung zumindest der Elferrat der Gerresheimer Bürgerwehr. Düsseldorfer Karnevalslieder singend stieg er vom Thron herab und marschierte unter dem Beifall der Besucher aus dem Saal. "Wir haben sowohl bei der Damen- als auch bei der Herrensitzung schon Kartenvorbestellungen für das nächste Jahr", stellte ein zufriedener Mitorganisator Stefan Haak fest.

Quelle: RP